Dospelí by sa proti chrípke mohli dať zaočkovať v lekárni, odborníci našli zhodu pre pozmeňujúci návrh novely

Dospelí občania by sa mohli v lekárňach očkovať proti chrípke. Takýto pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o liekoch predložia poslanci zdravotníckeho výboru na júnovej schôdzi parlamentu.

Špecifické skupiny

Na pracovnom stretnutí k očkovaniu v lekárňach sa na tom zhodla široká odborná obec. V tlačovej správe o tom informoval hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky. Očkovanie proti chrípke v lekárňach by sa malo umožniť najskôr počas budúcoročnej chrípkovej sezóny.

Novela zákona o liekoch mala pôvodne umožniť očkovanie špecifických skupín obyvateľstva a ochorení priamo v lekárňach.

Takýto návrh však nakoniec vláda neschválila, keďže podľa hovorcu hnutia OĽaNO chýbali odpovede zainteresovaných na mnohé otázky.





Predseda zdravotníckeho výboru Marek Krajčí preto zvolal rokovanie k tejto téme, ktorého sa zúčastnili poslanci zdravotníckeho výboru, zástupcovia ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva, Slovenskej lekárnickej komory, Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Národného centra zdravotníckych informácií, vzdelávacích inštitúcií, hlavní odborníci pre všeobecné lekárstvo, primárnu pediatriu a ďalší odborníci.

Dobrovoľné očkovanie dospelých

„Vyzerá, že sme našli zhodu naprieč celou odbornou obcou, ktorá umožní zaviesť očkovanie do lekární. Zhoda sa našla pri dobrovoľnom očkovaní dospelých občanov proti chrípke“, uviedol Krajčí.





Umožnením očkovania v lekárňach sa podľa neho uľahčí cesta pacienta, ktorý sa dobrovoľne rozhodol dať sa zaočkovať a tým sa zvýši zaočkovanosť našej populácie proti chrípke, ktorá je jednou z najnižších v Európskej únii.

Nájdenú zhodu podľa hnutia OĽaNO pozitívne hodnotí aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ, ktorý sa spolu s kolegami podieľal na príprave konceptu očkovania v lekárňach a návrhu rozsahu certifikačnej prípravy farmaceutov.

Zvýšenie zaočkovanej populácie

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ján Klimas dodal, že akreditovaná certifikačná príprava určená farmaceutom zabezpečí dostatočné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú garantovať bezpečnosť a prispejú k zvýšeniu podielu zaočkovanej populácie.





„Novela zákona o očkovaní v lekárňach zavádza ďalšie vzdelávanie farmaceutov, ktorí budú očkovanie v lekárňach vykonávať. Poslanci prediskutovali aj otázky nevyhnutnej funkcionality eZdravia pri zázname očkovania do liekovej knižky pacienta. Očkovanie teda bude bezpečné a oveľa dostupnejšie pre širokú populáciu,“ dodal Krajčí.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.