Dopravný podnik v Prešove nevie splniť požiadavku odborárov, pripravuje krízový plán k štrajku

PREŠOV 28. mája (WebNoviny.sk) - Ani utorkové rokovanie predstaviteľov prešovského dopravného podniku, mestského úradu a odborárov zatiaľ neviedli k dohode a zabráneniu na piatok 31. mája ohláseného celodenného ostrého štrajku vodičov a zamestnancov mestskej hromadnej dopravy v Prešove.

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) na vykrytie nárokov zamestnancov potrebuje podľa riaditeľa Petra Janusa v tomto roku 500-tisíc eur a pre budúci rok približne 1,4 milióna eur.

Zásadnú požiadavku nevedia splniť

Odborári aktuálne rokujú s vedením podniku o navýšení miezd o 0,70 eura na hodinu od 1. júla tohto roku a ďalších 0,30 eura na hodinu od 1. januára budúceho roka, čo je podľa Janusa 25-percentný nárast mzdy.

„Toto nevieme garantovať. Sú to sumy, ktoré musíme riešiť spolu s objednávateľom, teda s mestom a obcami, pre ktoré zabezpečujeme výkony,“ uviedol Janus.

Dodal, že odborárom dokážu garantovať iba sprostredkovateľom navrhnutých 40 centov na hodinu, predstavujúcich 10-percentné navýšenie, od 1. mája. Ďalších 40 centov od 1. januára ale musia žiadať od mesta ako jediného akcionára.

Dopravný podnik zároveň vyhovel ďalším z celkovo deviatich požiadaviek odborárov. Splniť ale zatiaľ nevie zásadnú požiadavku o navýšení tarifnej mzdy o jedno euro, ktorá je ekonomicky najnáročnejšia.

Žiadajú zvolanie mimoriadneho zasadnutia

„Nás aktuálne presvedčí garantovanie 70 centov od 1. júla, ktoré by sa dali do rozpočtového opatrenia. To by zaručilo, že by sme do štrajku nevstúpili,“ reagoval na otázku agentúry SITA predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

V stredu má o probléme rokovať mestská rada, odborári však žiadajú garanciu schválením v mestskom zastupiteľstve a podľa Straku tak štrajku môže zabrániť iba zvolanie jeho mimoriadneho zasadnutia.

„Myslím si, že keď zasadne mestská rada, vedia zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo a dohodnúť sa,“ dodal Straka. V tejto súvislosti hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková agentúre SITA potvrdila, že neplánové zasadnutie zastupiteľstva môže zvolať primátorka mesta, jeho program ale musí byť uverejnený minimálne tri dni vopred. Najbližšie plánované zasadnutie je v stredu 19. júna.

Rátajú so všetkými možnosťami

Mesto na utorkovom rokovaní v dopravnom podniku zastupoval viceprimátor Vladimír Feľbaba, ktorý uviedol, že radnica má záujem štrajku predísť, ráta však so všetkými možnosťami.

„Myslím si, že je priestor aj na to, aby sme rozprávali, aby tých peňazí bolo viac ako zatiaľ garantovaných 40 centov. Ide o to, že je tu nejaký byrokratický proces, ktorým to musí prejsť. Musíme sa o tom porozprávať, povedať si, aké na to máme zdroje, čo vieme a nevieme splniť. Nechceme ísť do niečoho, čo mesto nevie zagarantovať,“ povedal viceprimátor. Priestor na zvýšenie miezd vidí aj v konsolidácii dopravného podniku.

„Dopravný podnik bude musieť v budúcnosti prejsť aj nejakou konsolidáciou, pretože nie je to len o tom, že sa nejaké peniaze nájdu, ale skôr o tom, že budú musieť prísť nejaké reštriktívne opatrenia,“ upozornil Feľbaba.

Môžu zvýšiť cenu cestovného

Podľa riaditeľa Janusa má prešovský dopravný podnik okrem zvýšenia príspevku od mesta už iba možnosť zvýšiť cenu cestovného. „Zvýšenie cestovného je aj politickou otázkou. Neplatí ale pravidlo, že zvýšenie cestovného o 10 percent prinesie zvýšenie tržieb o 10 percent,“ upozornil Janus s tým, že posledná úprava bola pri prechode na euro v roku 2009, kedy došlo k zaokrúhľovaniu cien.

Na otázku agentúry SITA, či nehrozí šetrenie znižovaním obslužnosti, Janus reagoval, že touto cestou sa dopravný podnik nechce vybrať.

„Zníženie výpravy a obslužnosti je cesta, ktorú sme si vyskúšali, ale nie je dobrá. Máme skúsenosť, že pri znížení obslužnosti o 10 percent nám klesli tržby o 17 percent a náklady sa znížili o 5 percent. Nemôžeme však nejakým spôsobom ovplyvňovať objednávateľov, aby si výkony neznížil. Môže to mať ale za následok znižovanie počtu zamestnancov, pretože nebudeme potrebovať také pracovné kapacity na redukované linky,“ upozornil riaditeľ.

Pripravujú sa na krízový scenár štrajku

Dopravný podnik a mesto sa už pritom pripravujú na krízový scenár ostrého piatkového štrajku. „Mesto a dopravný podnik ráta s krízovým plánom, kde je potrebné zabezpečiť predovšetkým linky, ktoré majú možnosť prepravovať občanov k strategickým miestam. Toto bude zabezpečené. K dispozícii bude šesť liniek, ktoré budú dovážať občanov na miesta, ako sú nemocnice a zdravotnícke zariadenia,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Mestského úradu v Prešove Eva Peknušiaková.

Ako uviedol predseda odborovej organizácie Daniel Straka, v priebehu utorka dodá vedeniu podniku požadovaný zoznam zamestnancov, s ktorými môže počas štrajku dopravca rátať na zabezpečenie krízového režimu. Straka potvrdil, že rokovania ešte budú pokračovať. Ak k dohode nedôjde, sú rozhodnutí ísť do ohláseného celodenného štrajku.

„Rokovania začali podaním nášho návrhu už od decembra a od toho času sme sa posunuli o 40 centov u zamestnávateľa. Náš ústupok je, myslím si, na vyššej sume ako ponúkol zamestnávateľ. Z toho dôvodu je aj štrajk vyhlásený ako celodenný, lebo iným spôsobom sa asi komunikovať nedá. Samozrejme, rokovania budú pokračovať, pretože cieľom nie je štrajk, ale dohoda. No pokiaľ to situácia bude vyžadovať, tak ideme do štrajku,“ uviedol Straka, ktorý v prípade neuzavretia dohody avizuje aj ďalšie pokračovanie štrajku.

Pod štrajk sa podpísali stovky zamestnancov

Priemerná mzda zamestnanca DPMP bola v roku 2018 na úrovni 1 050 eur. Zástupcovia zamestnancov pôvodne požadovali zvýšenie tarifných miezd o jedno euro za odpracovanú hodinu. Naposledy obe strany rokovali v piatok 24. mája, no nedohodli sa ani na návrhu vypracovanom sprostredkovateľom.

Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla, ostrý celodenný štrajk na piatok 31. mája od 4:00 do 23:45, ohlásili v pondelok. K dnešnému dňu je pod štrajk podpísaných 236 zamestnancov spoločnosti. Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov.

Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti začiatkom apríla. Naposledy boli zamestnanci DPMP v štrajkovej pohotovosti pred piatimi rokmi.

Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.





