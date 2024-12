Dopravný podnik Bratislava pre koronavírus zaviedol ďalšie preventívne opatrenia

Dopravný podnik Bratislava (DPB) zavádza ďalšie preventívne opatrenia pre spomalenie šírenia koronavírusu. V tlačovej správe o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.

„Oddnes 12. marca pristupuje DPB k obmedzeniu nástupu a výstupu prednými dverami autobusov a trolejbusov. Vzhľadom na uzatvorené kabíny električiek nie je pri nich tento krok potrebný,“ informuje DPB.

Nové preventívne opatrenia

Dopravný podnik Bratislava preventívne opatrenia konzultoval aj s bratislavským magistrátom.





„Napriek tomu, že cestujúci a vodiči spravidla neprichádzajú do priameho styku, nechce DPB podceniť účinok prevencie a aj touto cestou prosí cestujúcich o pochopenie nového opatrenia, ktoré je v platnosti do odvolania,“ informuje ďalej DPB.





Predné dvere autobusov a trolejbusov aj priestor pri predných dverách budú výrazne označené.





„Vodiči budú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri nástupe a výstupe cestujúcich a taktiež na asistenciu nevidiacim a znevýhodneným spoluobčanom, ktorí spravidla nastupujú práve prvými dverami, resp. asistenčné psy sú na prvé dvere priamo trénované. Tým bude nástup prvými dverami naďalej umožnený,“ doplnil DPB.





Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude viditeľne označené reflexnou páskou, upozornenie na vozidlách bude v slovenskom aj anglickom jazyku.

Meranie teploty u vodičov

V rámci prevencie DPB začal pri nástupe do služby merať telesnú teplotu vodičov MHD prostredníctvom bezkontaktných teplomerov.





„V prípade, ak by zamestnanec prišiel do práce so zvýšenou telesnou teplotou, nebude môcť nastúpiť do služby,“ informuje DPB, ktorý zároveň naďalej pokračuje v každodennej dezinfekcii vozidiel a od všetkých zamestnancov požaduje vyplnenie formulára o ich zahraničných cestách v minulých týždňoch.





„V prípade kladných odpovedí na vycestovanie s nimi situáciu bude riešiť Odbor bezpečnosti a krízového riadenia DPB,“ doplnil dopravný podnik, ktorý zároveň začal zobrazovať informácie o preventívnych krokoch proti koronavírusu na obrazovkách vo svojich vozidiel.









Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu