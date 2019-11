Dopravný podnik Bratislava odmietol zvýšenie platov, odborári vstúpili do štrajkovej pohotovosti

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) – Tím odborových organizácií v Dopravnom podniku Bratislava a.s. (DPB) vstúpil od 1. mája do štrajkovej pohotovosti. Dopravný podnik Bratislava ako zamestnávateľ totiž nie je ochotný akceptovať požiadavky zástupcov zamestnancov.

Navrhli zvýšenie o desať centov

Tí požadujú zvýšiť mzdové tarify všetkým zamestnancom DPB v kategórii R a vodičom Mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre rok 2019 minimálne o 1,20 eura na hodinu a takisto zvýšiť hodinové tarify pri individuálnych mzdách o 1,20 eura na hodinu. Informovala o tom hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Martina Nemetková.

Odborové organizácie rokovali s DPB v niekoľkých kolách kolektívneho vyjednávania o zvýšení miezd pre zamestnancov. Požiadavky odborárov však DPB neakceptuje a navrhuje zvýšenie platov o 0,10 eur za odpracovanú hodinu.

„Doposiaľ nové vedenie uskutočnilo deväť stretnutí vedenia s odborovými organizáciami pôsobiacimi v DPB, a.s. Predstavy odborárov sú na úrovni ďalšieho rastu v rozmedzí 16 - 20 percent, čo je pre ekonomickú stabilitu podniku neúnosné a ohrozilo by to fungovanie podniku. Treba povedať, že mzdy vodičov MHD v Bratislave sú najvyššie spomedzi všetkých porovnávaných mestských dopravných podnikov,“ uvádza v stanovisku Dopravný podnik Bratislava.

Štrajková pohotovosť v Prešove a Košiciach

Odborári v DPB vstúpili do štrajkovej pohotovosti z rovnakého dôvodu, ako ich kolegovia z Prešova a Košíc ešte v apríli a marci. V prípade, že sa do 9. mája odborové organizácie a zamestnávateľ nedohodnú na zvyšovaní platov, pristúpia odborové organizácie k vyhláseniu štrajku.

Podľa vyjadrenia DPB vyhlásenie štrajkovej pohotovosti žiadnym spôsobom neovplyvní chod MHD v Bratislave.





