Dopravnému podniku mesta Košice hrozí kolaps, na neuhradené faktúry odpovedalo aj mesto

KOŠICE 21. decembra (WebNoviny.sk) – Dopravnému podniku mesta Košice (DPMK) hrozí prer nezaplatené faktúry zastavenie dodávok nafty, ďalších pohonných hmôt a energií.

Ako v piatok informovala hovorkyňa dopravného podniku Michaela Karaffová, nové vedenie DPMK na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Padyšákom a predsedom predstavenstva Marcelom Čopom intenzívne riešilo krízovú situáciu, ktorú zdedilo po svojich predchodcoch. Generálny riaditeľ poslal vedeniu mesta list, v ktorom požiadal o okamžité zvýšenie príspevku o pol milióna eur.

Mesto reagovalo mimoriadnou dotáciou

Mesto reagovalo na vzniknutú situáciu a zvýšilo príspevok na zaplatenie nafty, CNG, elektrickej energie a náhradných dielov, ktoré sú nevyhnuté pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky MHD. ,,Mesto okamžite reagovalo na krízovú situáciu v dopravnom podniku a poslalo dnes mimoriadnu dotáciu 500 000 eur na základe rozpočtového opatrenia, ktoré som prijal,“ informoval primátor mesta Jaroslav Polaček.

Na DPMK sa obrátila advokátska kancelária dodávateľa nafty, ktorá vyzvala súčasný krízový manažment v DPMK na urýchlené zaplatenie faktúr po lehote splatnosti v celkovej výške 161 514 eur do troch dní. ,,Dostali sme aj tretiu výzvu od dodávateľa CNG na zaplatenie pohľadávok po lehote splatnosti vo výške 68 000 eur. Situácia je rovnako kritická v prípade elektrickej energie - 167 000 eur a náhradné diely vo výške 126 000 eur. Celková výška kritických záväzkov je 522 000,“ konštatoval generálny riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák.

Státisícové dlhy

Ako informovala Karaffová, nie je to jediný prípad, keď DPMK nezaplatilo do lehoty splatnosti dodávateľom svoje záväzky. Do konca roka musí dopravca dodávateľom zaplatiť ešte 1,61 milióna eur. Za elektrickú energiu je dlh vo výške 354 000 eur, za naftu 350 000 eur, za CNG 68 000 eur, náhradné diely a ostatné služby 837 000 eur. K 20. decembru predstavujú chýbajúce finančné zdroje na krytie výdavkov až 1,25 milióna eur.

Predpokladaná výška straty na základe aktuálne spracovanej kalkulácie v MHD na rok 2018 by aj po započítaní novej požadovanej výšky preddavku od mesta mala predstavovať 2,73 milióna eur.





