Dopravná nehoda pri Senci spôsobila ťažké zranenie dvoch osôb, jedno z nabúraných áut patrilo polícii

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok krátko po 6:30 sa na ceste I/61 medzi Bratislavou a Sencom (stará Senecká cesta, pozn. polície) v blízkosti kruhového objazdu zrazili vozidlá Dacia a služobné motorové vozidlo polície značky Mitsubishi Pajero.

Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších informácií vodič vozidla Dacia nedodržal príslušné dopravné značenie a nedal prednosť v jazde vozidlu Mitsubishi.

Vodič vozidla Mitsubishi utrpel pri nehode ľahké zranenia, dve osoby nachádzajúce sa vo vozidle Dacia utrpeli ťažké zranenia. Všetci traja účastníci dopravnej nehody boli prevezení privolanou RZP k ošetreniu do nemocníc.

„Škoda pri nehode spôsobená bola vyčíslená na vozidle Mitsubishi na približne 15-tisíc eur a v prípade vozidla značky Dacia išlo o totálne poškodenie vozidla," doplnila polícia s tým, že vyšetrovaním presných príčin a okolností tejto dopravnej nehody sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.

