Dopravná nehoda či škodová udalosť? Nastane zmena a pri incidentoch len s hmotnou škodou nebude treba volať políciu

Dopravné incidenty, pri ktorých nastane len hmotná škoda v akejkoľvek výške, sa od júna nebudú považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť.

Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o cestnej premávke od koaličných poslancov Lukáša Kyselicu a Jany Majorovej Garstkovej obaja OĽaNO), Radovana Slobodu a Miroslava Žiaka (obaja SaS) a Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorú v stresu odobrila vláda.

Zbytočnému blokovaniu cesty je koniec

Tá totiž ruší ustanovenie, podľa ktorého je incident so škodou prevyšujúcou jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (suma 3 990 eur) dopravnou nehodou. Toto podľa predkladateľov umožní účastníkom dopravnej nehody plne využiť právo si vec vybaviť náhradou škody cez poisťovňu, a to aj bez prítomnosti policajta na mieste.

„Uvedeným sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky až do príchodu policajta na miesto udalosti,“ konštatujú predkladatelia.

Ak by niektorý z účastníkov udalosti trval na príchode policajta na miesto a ten zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia udalosti ako dopravnej nehody Tým sa takisto podstatne zníži zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky.

Obdobnú úpravu majú aj iné štáty

Ministerstvo vnútra, ktoré kabinetu odporučilo návrh novely schváliť, v tejto súvislosti konštatuje, že obdobnú úpravu možno nájsť aj v okolitých štátoch.





„Napríklad v Maďarsku klasifikácia dopravnej nehody závisí od miery ublíženia na zdraví spôsobenej vinníkom nehody, bez ohľadu na stupeň materiálnej škody,“ uvádza rezort.





V Rakúsku sa zase podľa ministerstva povinnosť oznámiť dopravnú nehodu, pri ktorej bola spôsobená len hmotná škoda, na najbližšej policajnej stanici, nevzťahuje na osoby, ktoré si navzájom poskytli svoje mená a adresy.





Šoféri, pozor na rýchlosť a telefonovanie za volantom. Hrozia vám vyššie pokuty aj dva roky bez vodičáku

Od polovice júla tohto roku budú môcť vodičské oprávnenie skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony) záujemcovia získať vo veku 18 rokov a vodičské oprávnenie skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako osem osôb okrem vodiča) vo veku 21 rokov.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý na návrh rezortu vnútra v stredu odobrila vláda.





Momentálne je pre získanie vodičského preukazu na nákladiak potrebný vek 21 rokov a pre autobus 24 rokov.

Kurzy základnej kvalifikácie

Podmienkou získania vodičských preukazov na nákladiaky a autobusy v nižšom veku však podľa ministerstva má byť absolvovanie tzv. kurzu základnej kvalifikácie.

Tie môžu byť riadne (280 hodín) alebo zrýchlené (140 hodín). „Absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie bude musieť žiadateľ doložiť skúšobnému komisárovi pred samotnou skúškou z odbornej spôsobilosti.



Po úspešne vykonanej skúške z odbornej spôsobilosti bude musieť vodič ešte úspešne vykonať skúšku podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, čím získa aj osvedčenie o základnej kvalifikácii a kvalifikačnú kartu vodiča,“ uviedlo ministerstvo vnútra s tým, že až potom bude vodič oprávnený viesť motorové vozidlá danej skupiny v nižšom veku.

Prísnejšie tresty za rýchlu jazdu

Ďalšou novinkou, ktorú návrh prináša, je, že prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 50 kilometrov za hodinu a viac a mimo obce o 60 kilometrov za hodinu a viac bude klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.





„Vo väčšine prípadov je pravdepodobnosť vzniku nehody priamo ovplyvnená rýchlosťou, správnosťou rozhodovania ako aj časom potrebným na jeho vykonanie. Rýchlou jazdou sa samozrejme skracuje čas nevyhnutný na vyhodnotenie situácie a na vykonanie úkonu ako reakcie na kritickú situáciu, v neposlednom rade sa zvyšovaním rýchlosti jazdy priamou úmerou predlžuje aj brzdná dráha vozidla,“ zdôrazňuje ministerstvo vnútra.





Všetky tieto faktory podľa rezortu zvyšujú potenciál rýchlej jazdy negatívne ovplyvniť bezpečnosť cestnej premávky.

Zákaz šoférovania za telefonovanie

Medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky sa má zaradiť aj porušenie zákazu držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie počas šoférovania, okrem použitia systému „voľné ruky“.





V blokovom konaní bude podľa ministerstva za daný skutok možné uložiť pokutu do 150 eur. V konaní pred správnym orgánom sa bude pokuta pohybovať od 60 eur do 300 eur a bude tiež možné uložiť aj sankciu zákazu šoférovania v trvaní do dvoch rokov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu