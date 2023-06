Doprava v Bratislavskom kraji zostáva i naďalej obmedzená, Arriva stále nemá dostatok vodičov

Prímestská autobusová doprava v bratislavskom regióne, ktorú od začiatku tohto týždňa zabezpečuje nový dopravca Arriva, funguje v zredukovanom rozsahu aj v stredu 17. novembra.

A to napriek tomu, že podľa predbežných informácií spoje už mali premávať bez obmedzení.

Dôvodom problémov s vypravovaním spojov podľa platných cestovných poriadkov zostávajú chýbajúci vodiči.

Mali fungovať bez obmedzení

Spoločnosť Arriva na svojom portáli informovala, že vybrané linky v regionálnej autobusovej doprave sú aj v stredu prevádzkované v obmedzenom režime.





„Spoje vyznačené žltou nebudú dočasne obslúžené. Prosíme našich cestujúcich o pochopenie vzniknutej situácie. Pracujeme na tom, aby sme výpadky čo najskôr nahradili,“ uviedol dopravca.

Z celkového počtu približne 940 spojov na všetkých linkách bolo podľa portálu imhd.sk zrušených 351, čo je zhruba 37 percent. „Napriek ubezpečeniu Arrivy, že v stredu 17. novembra budú obslúžené všetky spoje, na poslednú chvíľu (okolo polnoci) boli vyškrtané mnohé spoje. Na viacerých linkách je preto premávka skôr iba symbolická, najmä v regiónoch Pezinok, Senec a Šamorín,“ informoval uvedený portál.

Rušili aj posledné nočné spoje

Ako dodal, zrušené boli často aj posledné večerné spoje, viaceré za sebou. Zrušené spoje na ďalšie dni nie sú známe, plánovač cesty od 18. novembra zatiaľ vyhľadáva spojenia v štandardnom režime. Aktualizácia cestovných poriadkov a plánovača bude podľa imhd.sk závisieť od dostupnosti aktuálnych údajov.





V pondelok a utorok nedokázal dopravca vypraviť mnoho spojov na väčšine liniek. Bratislavský samosprávy kraj ako objednávateľ regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v utorok informoval, že podľa očakávania v stredu mali byť spoje vypravené bez obmedzení.

Chýbajú desiatky vodičov

Cestujúci sa môžu oboznámiť, či ich spoje fungujú, alebo nie, v cestovných poriadkoch na portáli dopravcu.





Novému dopravcovi podľa informácií bratislavskej župy chýba približne sto vodičov. Regionálnu autobusovú dopravu by podľa Arrivy malo zabezpečovať takmer štyristo zamestnancov, z toho väčšinou vodiči.





Dopravca podľa cestovných poriadkov zabezpečuje v bratislavskom regióne autobusovú dopravu na viac ako šesťdesiatich linkách v okolí Bratislavy, Malaciek, Pezinka, Senca a Šamorína. K dispozícii má vyše 220 autobusov, z toho 120 je úplne nových.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.