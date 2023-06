Doprajte si oslavu ženskosti a prirodzenej krásy

13.3.2023 (SITA.sk) - Ženy, strávme nielen jeden deň, ale celý mesiac marec oslavou ženskosti a venujme si každý deň chvíľku času pre seba. Postačia úplne malinké zmeny, ktoré nám spestria každodenný život a ponúknu množstvo možností, ako sa potešiť. Veď predsa každá z nás je niečím výnimočná a zaslúži si cítiť sa naozaj žensky a príťažlivo. Vytiahnime zo skríň elegantné kúsky či vzorované farebné šaty a vyrazme v hravom outfite do ulíc na prechádzku, kávu s kamarátkami či len tak do práce. Oslávme spolu s módnou značkou F&F svoju prirodzenú krásu a venujme mesiac marec samy sebe, pretože si to zaslúžime.

Pracovný týždeň vie byť niekedy poriadne bláznivý a v rannom zhone častokrát siahame po prvom outfite, ktorý máme na očiach, len aby sme stihli prísť do práce na čas. Obetujte chvíľku času už večer a pripravte si do práce kúsky, ktoré ste zo skrine možno už dlhšie nevytiahli. A v čom sa cítime viac žensky, ak nie práve v obľúbených šatách? Stavte na sofistikované vyhotovenia v atraktívnych farebných kombináciách a vzoroch. Tie vám dodajú nový nával energie a pozitívnej nálady do prvých jarných dní. Nemajte strach ani z užších modelov, ktoré krásne vyformujú vašu postavu a zvýraznia pôvabné ženské krivky. Aj obyčajný pracovný deň tak dokážete premeniť na príležitosť, ako vyzdvihnúť svoj pravý pôvab.

Eleganciu máme už od narodenia v krvi a ako ju lepšie podčiarknuť, ak nie práve vďaka vkusnému outfitu? Okrem šiat sa v posledných rokoch do popredia dostávajú čoraz viac elegantné dámske komplety zložené zo saka a nohavíc. Táto kombinácia pôsobí naozaj štýlovo a hodí sa nielen na slávnostné udalosti, ale aj na každodenné nosenie. Možností, ako ho využiť máte pritom mnoho. Spravte si s kamarátkami dámsku jazdu alebo vyrazte spolu s partnerom či rodinou na príjemnú večeru a prekvapte ich takýmto elegantným kúskom, ktorý zdôrazní prirodzenú ženskú krásu. Ak ho vo vašom šatníku nemáte, teraz máte ideálnu príležitosť na jeho doplnenie. V najnovšej kolekcii F&F si určite vyberie každá žena svoj dokonalý outfit, v ktorom sa bude cítiť sama sebou.

Obdobie jari je presne ten čas roka, kedy by ste mali zo skrine vytiahnuť aj pestrofarebné kúsky. Po chladnej zime tak dodáte vášmu outfitu štipku života a farebnosti. Oblečte si počas marca každý týždeň aspoň jeden farebný outfit, ktorý vás nabije optimizmom a dobrou náladou. Navyše tá z vás bude žiariť aj na celé vaše okolie. Či už sa tak vyberiete do práce, na prechádzku alebo nákupy, jedno je určite isté. Dobrá nálada vás bezpochyby neopustí. Farbou tohto roka je žiarivý odtieň karmínovej - Viva Magenta. Vhodnými odtieňmi na začiatok jarného obdobia sú aj svieža zelená či nebeská modrá. A práve v takomto prevedení sú vyhotovené aj najnovšie kúsky z F&F, ako napríklad spomínaný elegantný komplet.

Na to, aby sme sa cítili vo svojej koži žensky niekedy stačia aj malé zmeny, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné, avšak napomáhajú nám cítiť sa naozaj príťažlivo a sebavedomo. Na mysli máme jedinečnú spodnú bielizeň. Vymeňte klasické vyhotovenia za niečo originálnejšie a živšie. Spodná bielizeň z F&F hrá farbami, kvetovými motívmi či čipkami a dovolí vašej ženskosti vyniknúť za každých okolností!

Jar je bezpochyby úzko spätá aj s oslavou Veľkej noci, ktorá tento rok pripadla na začiatok apríla. Či už tento sviatok máte v obľube, alebo nie, veľkonoční oblievači vás určite neminú. Tí poňali oslavu ženskosti úplne iným spôsobom, a to oblievaním a šibaním, ktoré nám má priniesť zdravie a krásu. Ako sa pripraviť na ich návštevu a v akom outfite ich privítať? Teploty začiatkom apríla zvyknú dosahovať už aj prijemné hodnoty a dobrou voľbou môžu byť tiež pohodlné šaty. Namiesto úzkych strihov však voľte skôr voľnejšie, ktoré si v prípade potreby ľahko a rýchlo prezlečiete. Opäť sa nebojte ani širokej farebnej palety, ktorá je práve pre Veľkú noc typická. No a na záver. Nenechajte sa odradiť v oslavách ženskosti ani po uplynutí týchto sviatkov. Práve naopak. Vyhraďte si každý mesiac niekoľko dní pre seba a spravte si svoje vlastné tradície a rituály. Robíte to predsa pre svoje vlastne JA.

Viac inšpirácii na www.tesco.sk/ff/

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?