Doplnky, ktoré majú štýl a vytvoria príjemnú atmosféru aj u vás doma

Steny nie sú len hlavnou časťou budovy, ktorá oddeľuje jednotlivé miestnosti od seba, ale aj vynikajúcou platformou pre prejavenie kreatívneho prístupu k organizácii interiéru. Ich dizajn bol pre človeka vždy niečím výnimočný. Veď práve vďaka výzdobe stien rôznymi doplnkami alebo farbami dodávame interiéru štýl a vytvárame v ňom príjemnú atmosféru.

Táto snaha tu bola v minulosti a zotrváva aj dnes, kedy sa pre originálnu výzdobu priestorov vyberajú rôzne materiály a techniky, ktoré z domu urobia skutočné umelecké dielo!

Poďte sa o tom spolu s nami presvedčiť a svoj domov si harmóniou zaplniť.

Akcenty, ktoré určujú náladu

Dizajn miestnosti tvoria nielen veľkí návrhári interiérov, ale aj malé prvky, ktoré sú schopné vniesť do nášho interiéru vhodné a veľmi potrebné akcenty, ktoré určujú náladu miestnosti. A práve k takýmto akcentom patrí aj dekorácia stien pomocou originálnych plagátov.





Nemusia byť nevyhnutne vždy na stene, stačí ich umiestniť na stolík alebo poličku, čím dodáte priestoru ešte viac originality a osobnosti. Nie vždy je nutné riadiť sa podľa zaužívaných stereotypných pravidiel.

Nástenné mapy alebo iné originálne aplikácie

Moderná verzia toho, ako vyzdobiť steny vlastnými rukami nápismi a nalepenými prvkami, oslovuje čoraz väčší počet milovníkov štýlového interiéru.





Nástenné dekorácie s obrovskými nápismi, v podobe zvierat, stromov, kvetov, motýľov a iných postáv sú dnes veľmi populárne, najmä medzi mladými ľuďmi. Veľmi vkusne a štýlovo pôsobia v interiéri aj nástenné mapy.





Takýto dekor na stene okamžite vyrieši problém, ako vyzdobiť obývaciu alebo detskú izbu. Poteší aj v spálni, pretože vytvára úžasný štýlový interiérový dizajn.





Kvitnúce stromy, zložité abstrakcie, imitácie mesta a krajín, prípadne motivujúce nápisy sa postarajú o správnu náladu bez najmenších problémov a dodajú vám potrebnú dávku energie.

Obrazy alebo fotografie

Všimnite si, že dnes sú obrazy prezentované v obrovskom množstve alternatív. Ak nemáte peniaze na originály, vždy si môžete nájsť nádherné reprodukcie, ktoré vo vašom interiérovom dizajne budú vyzerať naozaj štýlovo.





Ale pozor! Originálny nástenný dekor nezahŕňa len umiestnenie jedného obrazu do stredu steny. Áno, samozrejme, aj jedno umelecké dielo môže byť veľmi príjemným osviežením interiéru každej miestnosti. Môžete si však zvoliť i rôzne iné spôsoby, ako vyzdobiť steny obľúbenými obrazmi alebo fotografiami.

Nebojte sa zrkadiel

Nielen na úpravu účesu a pleti, ale aj dekoráciu interiéru môžete využiť zrkadlá. Opäť ide o originálny interiérový dizajn. Nástenný dekor so zrkadlami môže vyzerať nielen veľmi neobvykle, ale tiež sa stať užitočným faktorom pri rozširovaní priestoru miestnosti.





A nemusíte používať len veľké zrkadlá. Môžete si ozdobiť steny kompozíciami malých zrkadiel, kombinovať ich podľa jedného alebo druhého princípu.





Zdroj obrázka: Africa Studio / Shutterstock.com





Zrkadlá môžete rozložiť aj jednoduchým zoskupením. Nezabudnite však na to, že v zrkadlovom dekore zohrávajú dôležitú úlohu aj rámy zodpovedajúce štýlu miestnosti, ktorý môže určovať aj nevšedný retro TV stolík.

Vpustite dnu svetlo

Aby ste sa vy a vaše okolie mohli tešiť z tejto interiérovej krásy, je potrebné, aby ste dnu vpustili svetlo. Správne osvetlenie bude na umelecké diela, reprodukcie, obrazy, nástenné mapy alebo štýlové tapety „vrhať“ ten najlepší tieň, v ktorom vynikne každý dôležitý detail.





Správne osvetlenie sa postará tiež o atmosféru a navodí príjemné pocity, ktoré potrebujeme nielen pre relax a zábavu, ale aj na prácu či štúdium. Pokiaľ však máte strach, že sa ho cez okná dnu veľa nedostane a lampy sú náročné na spotrebu energie, investujte do LED žiaroviek, ktoré si môžete vybrať v rôznych odtieňoch bez toho, aby ste ohrozili rodinný rozpočet. A nakoniec nezabudnite, že..





„Čím viac sa so svojím interiérom vyhráte, tým viac harmónie mu dodáte.”





