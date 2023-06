Doplatky za lieky sa budú rušiť. Zmena sa dotkne troch skupín pacientov

Doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ZŤP sa budú rušiť. Na tlačovej konferencii vládnej koalície to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár.

Ako konštatoval, napĺňa sa tak jeden z hlavných bodov predvolebného programu strany Sme rodina.

„Veľa ľudí mi písalo, pán Kollár, mám mizerný dôchodok a keď zaplatím všetky poplatky, ostane mi 50 až 60 eur, a ja sa môžem rozhodnúť, či mi tých 50 eur zostane na jedlo alebo ich miniem na lieky.





Tento gordický uzol sme práve teraz s celou vládou rozťali,“ dodal predseda parlamentu.





Vláda uvažuje aj o finančnom strope





Ako povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak, v zásade by zrušenie doplatkov za lieky malo platiť pre každého dôchodcu, dieťa do šiestich rokov a človeka s ťažkým zdravotným postihnutím prakticky bez obmedzenia.





„To, o čom uvažujeme, je, či predsa len nie je taká skupina dôchodcov, alebo aj rodín s deťmi s tými najvyššími príjmami, ktorí to de facto nepotrebujú. Čiže možno budeme debatovať o nejakom hornom strope, do akej výšky mesačného príjmu to bude, ale určite pri 90 percentách spoločnosti to bude úplne bez poplatkov,“ doplnil.













