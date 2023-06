Doplatky čakajú na poistencov bez komerčnej poistky. Na čo v zahraničí netreba zabúdať?

Zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas minulého leta využilo 2,4 tisíca poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Komerčné poistenie

Išlo najmä o hospitalizácie, úhradu liekov a zubné ošetrenia. Celkové náklady VšZP za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí sa počas minulého leta vyšplhali na 1,3 milióna eur.

Štátna zdravotná poisťovňa preto pripomína, že je potrebné pri sebe nosiť za hranicami Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Poistencom VšZP poisťovňa zároveň odporúča, aby pred každou cestou do zahraničia uzavreli aj komerčné poistenie liečebných nákladov. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

V Českej republike lekári v letných mesiacoch minulého roka ošetrili 1,3 tisíca poistencov. V Rakúsku vyhľadalo zdravotnú starostlivosť 217 poistencov a 212 klientov VšZP ju využilo v Nemecku.





„Najvyššie priemerné náklady na poistenca vychádzali v Nemecku, a to 2 131 eur, v Rakúsku 1 438 eur a v Taliansku 998 eur,“ spresňuje Peterová.

Rovnaké podmienky ako domáci

Ak poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju podľa nej čerpať na základe EPZP u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec.





Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, ak má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu.

Poisťovňa tento preukaz vydáva bezplatne a platí 10 rokov. EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium.





„Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, respektíve, ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu,“ dodala Peterová.

Systém poistenia v zahraničí

Štáty Európskej únie, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia, aký je na Slovensku.





„Poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkami,“ upozorňuje Peterová. Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz na Slovensko a na repatriáciu a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.





EPZP nie je potrebné nosiť do zahraničia, postačí jeho elektronická verzia v mobilnej aplikácii VšZP.





„Okrem EPZP v nej nájdu poistenci aj svoj preukaz poistenca a v prípade, že má rodič v aplikácii pridané aj svoje deti, zobrazia sa mu aj ich digitálne preukazy. Preukaz poistenca či EPZP nemusia so sebou nosiť už ani mladí od 15 rokov,“ uzavrela Peterová.

