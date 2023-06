Dopad na zamestnanie a príjem domácností nebol podľa prieskumu fatálny

Polovica Slovákov uviedla, že koronavírus nemal dopad na ich zamestnanie. A necelá polovica nemala žiadny pokles príjmu alebo len veľmi nízky do asi 10 %. Ako ďalej vyplýva z prieskumu platobného správania spoločnosti Intrum, len dve percentá domácností stratilo takmer celý alebo úplne celý príjem.

Svoju úlohu zohráva aj strach z rastúcich účtov. Až 39 % Slovákov potvrdilo, že ich účty rastú rýchlejšie ako príjmy. Celkovo polovica respondentov tvrdí, že koronakríza negatívne vplýva na ich finančnú pohodu.

V skutočnosti podľa výsledkov prieskumu však len pomerne nízka časť opýtaných, konkrétne 15 %, bola donútená sa ešte viac zadlžiť. Miestami si počas pandémie museli aj požičať, aby mohli zaplatiť svoje účty.

Pätina nesporí vôbec

Negatívne sa však koronakríza prejavila na našich úsporách. Až tretina Slovákov stratila možnosť sporiť v rovnakej výške ako predtým, sporia výrazne menej. Dokonca 25 % si nesporí vôbec. Je to podľa spoločnosti Intrum znepokojivé aj preto, že podiel tých, ktorí si nevytvárali finančnú rezervu, bol ešte na jeseň 2019 len 20 %, teda v priebehu asi pol roka stratilo možnosť sporiť 5 % ľudí.





Slováci celkovo vyjadrujú nespokojnosť so svojou schopnosťou odkladať si financie do budúcnosti a majú obavy, či si budú môcť dovoliť pohodlný dôchodok. Vyjadrilo sa tak v prieskume 59 % respondentov. Len 5 % Slovákov si je úplne istých, že si budú môcť svoj dôchodkový vek skutočne vychutnávať vďaka svojim úsporám.

Podniky znižovali platy

Mnohé podniky boli pre vládne nariadenia donútené obmedziť, prípadne úplne zastaviť, svoju prevádzku. Značná časť podnikov išla cestou dobrovoľného znižovania príjmov. Trinásť percent spotrebiteľov potvrdilo, že súhlasilo s takouto iniciatívou svojho zamestnávateľa. Až 81 % podnikateľov na Slovensku si myslí, že Slovensko sa dostalo do recesie alebo sa tak stane do jedného roka.





Ako skonštatoval výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil, recesiu vnímajú podnikatelia ako jednu z najväčších výziev na to, aby dokázali udržať svoju likviditu a cash flow. Už teraz sa na ňu pripravujú. Razia hlavne cestu znižovania nákladov, ale plánujú aj zvýšiť svoje obchodné aktivity. „Naša spoločnosť tiež zaznamenala zvýšený záujem o služby inkasa pohľadávok,“ uviedol Musil.





Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

