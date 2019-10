Donald Tusk verí, že dohodu o brexite by sa mohlo podariť uzavrieť do konca roka

LONDÝN 6. októbra (WebNoviny.sk) - Najvyšší predstavitelia Európskej únie vyjadrili optimizmus vo veci dohody o brexite, ktorú by sa podľa nich mohlo podariť podpísať do konca roka. Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol, že šance na dosiahnutie dohody medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou sa v posledných dňoch zvýšili a uzavrieť by ju mohli do novembra. Predseda Európskej rady Donald Tusk však medzičasom povedal, že dohoda je pravdepodobná do konca roka 2018.

Británia má európsky blok opustiť 29. marca 2019. Stále však treba vyriešiť viaceré otázky, napríklad otázku kontrol na hraniciach s Írskom. Obe strany pôvodne dúfali, že sa im podarí sfinalizovať dohodu na nadchádzajúcom stretnutí európskych lídrov v Bruseli 17. októbra. Juncker však poznamenal, že tak blízko ešte nie sú.

