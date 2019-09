Donald Trump očakáva ďalší list od severokórejského vodcu Kim Čong-una

FARGO 7. septembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un naďalej komunikujú prostredníctvom pompéznych listov, pričom ten najnovší od Kima očakáva Trump už v najbližších dňoch. Americký prezident to v piatok oznámil novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One.

Bolo to pozitívne

Po dlhšom čase sa opäť vyjadril o Kimovi vyslovene pozitívne a pochválil ho za jeho nedávne výroky. "To, čo o mne povedal, bolo veľmi pozitívne stanovisko, a tiež to, čo povedal o tom, že chce pristúpiť k denuklearizácii počas Trumpovej administratívy," vyjadril sa americký prezident.



Podľa agentúry Associated Press (AP) najnovší list od Kima putoval najskôr od severokórejských predstaviteľov do rúk predstaviteľov Soulu a od nich ho prevzal šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, ktorý ho Trumpovi odovzdá hneď po návrate zo zahraničnej cesty do USA.

Katastrofálne vzťahy

AP tiež pripomína, že ešte pred niekoľkými dňami sa vzťahy medzi USA a Severnou Kóreou nachádzali opäť raz na bode mrazu. Trump napríklad pred dvoma týždňami na poslednú chvíľu odvolal Pompeovu plánovanú návštevu v Pchjongjangu, pričom ako dôvod uviedol nedostatok snahy na strane Severnej Kórey splniť svoje záväzky.

