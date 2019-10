Dominika Cibulková sa teší na novú sezónu, zmeny v príprave jej majú pomôcť k vytúženým cieľom

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskú tenistku Dominiku Cibulkovú čaká v najbližších dňoch presun do Austrálie. U protinožcov budúci týždeň začína nova tenisová sezóna a aktuálna ženská slovenská jednotka by rada odštartovala najbližší súťažný ročník dobrými výsledkami.

Jedným z jej doterajších vrcholov kariéry bola finálová účasť na Australian Open v roku 2014. V súboji o Daphne Akhurst Memorial Cup nestačila na Číňanku Na Li (6:7 /3/, 0:6). V nasledujúcom ročníku nadviazala na dobré výsledky spred roka a dostala sa až do štvrťfinále, kde ju zastavila pri svojej ceste za titulom Američanka Serena Williamsová (2:6, 2:6).

Zmeny v predsezónnej príprave

V uplynulých troch edíciách sa na úvodnom grandslame sezóny dostala najďalej v roku 2017, kedy sa prebojovala do tretieho kola. V januári sa však určite znovu pokúsi o výraznejší výsledok, keďže jediný grandslam na južnej pologuli pre ňu ostáva jedným z najobľúbenejších turnajov.

Počas predsezónnej prípravy došlo k zmenám, ktoré majú rodáčke z Bratislavy pomôcť k vytúženým cieľom. "V príprave sme zredukovali tréningy, mali sme inú schému, tenisovú i kondičnú. Bolo to výborné a mám pocit, ze mi takáto príprava dala veľmi veľa. Myslím, ze sme urobili dobre, keď sme dali na môj pocit ísť na kvalitu a nie na kvantitu," uviedla 29-ročná Cibulková.

Zranenia jej prekazili plány

Počas sezóny chce podávať stabilné výkony potrebné pre postup v rebríčku. "Samozrejme konštantnosť výkonov je dôležitá. Nechcem dopredu hovoriť o tom, akú mám formu. Uvidíme, či dokážem podať v zápasoch také dobré výkony ako na tréningoch. Ja sa na to veľmi teším a je to pre mňa veľká výzva. V prvom polroku neobhajujem mnoho bodov. Je to pre mňa svetlý bod, tam by som chcela niečo ustreliť", skonštatovala niekdajšia svetová štvorka.

Slovenka zároveň verí, že v nasledujúcej sezóne ju nebudú trápiť zdravotné problémy, ktoré jej plány v končiacom sa roku prekazili plány. "V roku 2018 som mala rovnaký plán, ale zranenia ma zastavili. Tento rok sme si povedali, že hlavným cieľom je urobiť dobrý výsledok do Wimbledonu. Chcem sa dostať v rebríčku tam, kde myslím, že patrím," dodala na záver Cibulková.





