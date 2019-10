Dominika Cibulková sa nepredstaví na Wimbledone, obnovilo sa jej zranenie

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková vynechá tretí grandslamový turnaj sezóny Wimbledon, ktorý sa uskutoční v londýnskom All England Clube.

Zranenie achilovku na ľavej nohe

Dôvodom je obnovené zranenie achilovky na ľavej nohe. Túto správu oznámila 30-ročná tenistka prostredníctvom sociálnej siete.

"Som smutná, že tento rok sa nebudem môcť predstaviť vo Wimbledone. Približne pred mesiacom sa mi obnovilo zranenie achilovky. Nanešťastie, nezlepšilo sa mi to tak, aby som mohla hrať na najvyššej úrovni. Je to pre mňa veľmi ťažké, špeciálne po predošlom Wimbledone, keď som postúpila do štvrťfinále a odniesla si neuveriteľné spomienky. Budú mi veľmi chýbať moji fanúšikovia a tiež prechádzky wimbledonskou dedinou," uviedla Dominika Cibulková na sociálnej sieti.

V rebríčku figuruje na 40. priečke

Už teraz je jasné, že v renkingu opäť klesne o niekoľko miest, keďže v All England Clube mala obhajovať 430 bodov za účasť vo štvrťfinále turnaja.

V súboji o postup do semifinále vtedy podľahla lotyšskej hráčke Jelene Ostapenkovej v dvoch setoch. Od parížskeho Roland Garros, kde v úvodnom kole nestačila na Bielorusku Arinu Sobolenkovú (5:7, 1:6), sa na ďalšom turnaji neobjavila.

