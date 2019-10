Dominik Paris obhájil triumf z Bormia, líder svetového pohára Hirscher zjazd vynechal

Dvadsaťdeväťročný Paris na legendárnej zjazdovke Stelvio obhájil triumf spred roka a celkovo získal tretie prvenstvo v Bormiu. Prvýkrát tam triumfoval už v roku 2012. Vtedy to bolo jeho prvé víťazstvo v pretekoch o krištáľové glóbusy, aktuálne dovŕšil prvú desiatku triumfov. "Na tejto zjazdovke treba dať taktickú jazdu. Je na nej veľa miest, kde dostanete údery do lyží a vybočíte z ideálnej stopy. Musíte byť odvážny a veriť si, ak chcete uspieť. Samozrejme, nám Talianom to vyhovuje," uviedol Dominik Paris v prvej reakcii po pretekoch, cituje ho aj portál laola1.at.