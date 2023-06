Domácnosti si budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka, chlieb a pečivo opäť zdražejú

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje na to, že náklady na výrobu pečiva a chleba opäť stúpli v dvojciferných číslach. Podľa pekárov im tak nezostáva nič iné, než znova zvýšiť odbytové ceny a pokryť zvýšené náklady.

Rast vstupných nákladov

Za posledné necelé dva mesiace vzrástla cena múky zo 420 eur na 550 eur za tonu, čo predstavuje nárast o 31 percent. Ceny olejov, droždia či prípravkov z múky vzrástli o 25 percent.

Ceny obalového materiálu sú vyššie priemerne o 25 percent. Logistické náklady, predovšetkým z dôvodu stúpajúcich cien pohonných hmôt, vzrástli o pätinu.





Ak by tieto náklady pekári, cukrári či cestovinári do cien nepremietli, museli by pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov či zatváraniu svojich prevádzok. Informoval o tom predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský v tačovej správe.

Aktuálne ceny sú neudržateľné

„Každá pekáreň má inú nákladovú štruktúru, ale odbytové ceny chleba, pečiva či koláčov sú jednoducho pri aktuálnom dianí na trhoch neudržateľné. Ak to takto pôjde ďalej, naozaj hrozí, že niektoré pekárne budú musieť svoje prevádzky zatvoriť. Pekári majú záujem pracovať, ale v mimoriadnej situácii potrebujú mimoriadnu podporu. Štátu totiž platia dane i odvody neustále. V kritickej situácii preto očakávajú pomoc aj preto, že sektor zamestnáva až tretinu ľudí pracujúcich v potravinárstve a vo všetkých regiónoch Slovenska,“ uviedol Milan Lapšanský.

Združenie pre značkové výrobky víta novelu o potravinách, zabezpečí viac možností voľby pre spotrebiteľa

Schválená novela zákona o potravinách zabezpečí podľa Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) viac možností voľby pre spotrebiteľa. Združenie víta novelu a uvádza, že zrušenie povinného zastúpenia domácich produktov v propagačných materiáloch vytvorí rovnaké pravidlá pre všetkých.





Potenciál rastu modernej produkcie

Vďaka tejto novele sa v ekonomicky náročnom období uvoľnia pravidlá pre uvádzanie akciového tovaru. Informoval o tom výkonný tiaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher v tlačovej správe.





„Slovenské združenie pre značkové výrobky podporuje také nástroje na podporu slovenského potravinárstva, ktoré budú férové pre všetkých. Členovia združenia sú presvedčení, že Slovenská republika má potenciál rastu modernej potravinárskej produkcie s exportom k zákazníkom na jednotnom trhu Európskej únie,„ uvádza Tuchscher.

Predaj po uplynutí minimálnej trvanlivosti

Potraviny bude možné od júla tohto roka predávať aj po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti. Podmienkou bude, aby takéto potraviny boli bezpečné. Obchodník ich bude môcť predávať iba v prevádzke, v ktorej sa potraviny nachádzali pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti a len konečnému spotrebiteľovi. Vyplýva to z novely zákona o potravinách, ktorú v stredu schválil parlament.





Potraviny budú musieť byť oddelene umiestnené od ostatných potravín a zreteľne označené konkrétnymi údajmi o tom, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, že chuťové parametre môžu byť zmenené a aj o informácii o poslednom znížení predajnej ceny. Takéto potraviny sa budú môcť predávať najviac 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti.





Parlament tiež schválil pozmeňujúci návrh poslanca za hnutie OĽaNO Martina Fecka. Poslanec navrhol systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu. Na základe neho bude môcť agrorezort určiť zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.