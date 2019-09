Dolná komora britského parlamentu odmietla snahy opozície o vylúčenie brexitu bez dohody

LONDÝN 12. júna (WebNoviny.sk) - Britskí opoziční poslanci neuspeli so svojím posledným pokusom zabezpečiť, aby Veľká Británia nemohla opustiť Európsku úniu bez dohody.

Členovia dolnej komory odmietli v stredu v pomere hlasov 309 ku 298 návrh, ktorý by im umožnil predložiť legislatívu, na základe ktorej by brexit bez dohody nebol možný. "Je to sklamanie, tesná prehra. Ale je to len začiatok, nie koniec našich snáh o zablokovanie odchodu bez dohody," uviedol hovorca labouristov Keir Starmer.

Desať poslancov britskej Konzervatívnej strany sa momentálne snaží nahradiť Theresu Mayovú v premiérskom kresle. Niektorí uchádzači, medzi nimi favorit straníckych volieb Boris Johnson, vyhlasujú, že vyvedú Britániu z únie do stanoveného termínu, teda 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.

Mnohí ekonómovia však varujú, že brexit bez dohody by spôsobil ekonomický chaos a uvrhol Britániu do recesie.





