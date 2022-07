Dôležité úsilie Tesca a jeho partnerov: Potravinový odpad znižuje už 80 dodávateľov

5.10.2021 (Webnoviny.sk) -

Takmer 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z plytvania potravinami

Tesco si uvedomuje význam tejto výzvy, na jej riešení spolupracuje s 80 dodávateľmi na globálnej úrovni, viacerí z nich majú pritom sídlo v strednej Európe aj na Slovensku

Dôležité je znižovať straty a plytvanie potravinami v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode a spotrebe

Nedávno publikované údaje WWF a globálny výskum spoločnosti Tesco Driven to waste odhadujú, že takmer 10 % všetkých emisií skleníkových plynov je výsledkom plytvania potravinami – od farmy na tanier. To je ekvivalent takmer dvojnásobku ročných emisií, ktoré produkujú všetky autá, ktoré jazdia v USA a Európe. Správa ukazuje, aké dôležité je znižovať straty a plytvanie potravinami v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode a spotrebe. Do roku 2030 sa potravinový dodávateľský reťazec stane jediným najväčším zdrojom globálnych emisií a bude generovať viac emisií ako letecký priemysel, ak nezmeníme svoje správanie.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že ročne sa v distribúcii, maloobchode a domácnostiach vyhodí 1,3 miliardy ton. Nedávna správa Driven to Waste: Global Food Loss on Farms naznačuje, že na farmách po celom svete vznikne ďalších 1,2 miliardy ton potravinových strát a odpadu. Nová štúdia poukazuje na to, že zo všetkých vyprodukovaných potravín vo svete sa nezje zhruba až 40 percent, čo je výrazne viac ako pôvodne odhadovaný objem 33 percent.

Zvrátiť neželaný stav dokážu potrebné opatrenia, a preto Tesco nielenže pracuje na znižovaní plytvania potravinami vo svojich vlastných prevádzkach, ale spolupracuje aj so svojimi dodávateľmi na znižovaní plytvania potravinami z farmy na tanier. Na globálnej úrovni 80 dodávateľov Tesca zverejňuje údaje o potravinovom odpade a postupuje potrebným smerom vedúcim k zníženiu plytvania potravinami. Deväť z týchto dodávateľov má pritom sídlo v strednej Európe, jeden z nich pôsobí aj na Slovensku.

"Zníženie plytvania potravinami je jednoduchá cesta k zníženiu emisií uhlíka z potravín. Oceňujem úsilie našich dodávateľov, že sa k nám pridali – či už pri monitorovaní, meraní alebo riešení potravinového odpadu na svojich farmách. Z hľadiska zmeny klímy je publikovanie správ o plytvaní jedlom veľkým krokom k zníženiu vplyvu potravín na emisie skleníkových plynov, pretože nemáme čas plytvať," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Deväť dodávateľov vlastnej značky Tesco (ABP, AM FRESH, BROP Slovakia, Gs CE, Hilton Food, Daifressh, Mastergood, La Lorraine a Greenyard Frozen) zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade ako súčasť spoločného záväzku bojovať proti plytvaniu potravinami v strednej Európe. Predstavujú 25 % podiel predaja vlastných značiek čerstvých potravín v Tescu, a preto ich opatrenia na znižovanie množstva potravinového odpadu môžu výrazne pomôcť zvrátiť tento negatívny trend.

Príkladom jednoduchých vecí, ktoré pomáhajú v boji proti plytvaniu potravinami, je slovenský dodávateľ vlastnej značky pre Tesco BROP. Táto spoločnosť začala ako producent zemiakov v roku 2005. Aj vďaka spolupráci s Tescom sa stala úspešným dodávateľom pre všetky naše stredoeurópske prevádzky, zásobuje nielen Slovensko, ale aj Maďarsko a Českú republiku. Stala sa významným producentom cibule, kapusty, cesnaku, mrkvy a petržlenu. Spoločnosť BROP berie svoj podnikateľský úspech vážne a stará sa o životné prostredie i planétu. S týmto cieľom v spolupráci s Tescom začal BROP merať svoj potravinový odpad a dnes spoločnosť vydáva svoju druhú správu o plytvaní potravinami, v ktorej sa uvádza, že dokázali zachrániť 70 ton vypestovaných plodín, čo predstavuje 13,3 % zníženie množstva potravinového odpadu oproti minulému roku.

"Hlavným rozdielom v tomto roku bolo úspešné uvedenie nášho nového radu ,Baby potato‘ na trh v Českej republike a na Slovensku a očakávame, že bude uvedený na trh aj v Maďarsku. Vďaka tomuto radu sme znížili množstvo zemiakov, ktoré zostali bez zberu, o 70 ton v porovnaní s východiskovými údajmi," vysvetľuje riaditeľ spoločnosti BROP Juraj Mačaj.

Vďaka kombinovaným účinkom zmeny klímy a ochorenia COVID-19 je boj proti plytvaniu potravinami naliehavejší než kedykoľvek predtým. COVID-19 a zmena klímy medzitým odhalili aj nedostatky v globálnom potravinovom systéme, čím sa zvyšuje plytvanie potravinami, čo má vplyv na príjmy poľnohospodárov a zvyšuje počet ľudí, ktorí nemajú k dispozícii dostatok potravín.

"Potravinový odpad je nielen ekonomickým a sociálnym problémom, ale má aj významné environmentálne dôsledky. Jednou z najväčších výziev 21. storočia je nakŕmiť rastúcu populáciu a zároveň vytvoriť udržateľný a bezpečný potravinový systém. Potraviny, ktoré nie sú zjedené, spracované alebo kompostované správnym spôsobom, výrazne zvyšujú naše emisie CO2 a zároveň zdroje na ich výrobu sú tiež plytvaním, ktoré si nemôže dovoliť ani naša planéta, ani my. Každá iniciatíva, ktorá sa zaoberá plytvaním potravinami, je krokom k našej udržateľnej budúcnosti. Preto WWF vyzýva všetky zainteresované strany, aby do roku 2030 znížili plytvanie potravinami na polovicu a znížili straty potravín. Svetové potravinárske spoločnosti by k tomu mali výrazne prispieť a dúfame, že pri týchto snahách budú maximálne transparentné," dodáva Irena Lucius, regionálna riaditeľka pre ochranu prírody vrámci WWF pre strednú a východnú Európu.

Spolupráca s ostatnými je pre Tesco kľúčom v boji proti plytvaniu potravinami. Celkovým prístupom spoločnosti Tesco vždy bolo čo najviac využívať potraviny stále vhodné na konzumáciu. Príkladom je produktový rad Perfectly Imperfect, vďaka ktorému Tesco dokáže ponúknuť vybrané kusy ovocia či zeleniny s netypickým tvarom, avšak plnohodnotnou chuťou. Tesco zároveň neúnavne pracuje na distribúcii nepredaných potravín do potravinovej banky a miestnych charitatívnych organizácií a motivuje zákazníkov, aby neplytvali potravinami doma. Tesco podporuje mnoho mimovládnych aktivít, ktoré pomáhajú zamerať sa na plytvanie potravinami na Slovensku a prinášať širšie pozitívne zmeny.

Viac informácií o údajoch o plytvaní potravinami od dodávateľov a spoločnosti Tesco nájdete na: corporate.tesco.sk

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

