Doležal obhajuje zvýšenie cien diaľničnej známky. Nárast bude v hodnote troch či päť pív, sľubuje

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) dúfa, že vláda tentokrát schváli rezortný návrh na zvýšenie cien elektronických diaľničných známok pre osobné autá.

Tie by v takom prípade od budúceho roka vzrástli o dvadsať percent. Rezortný šéf pripomenul, že tento návrh už raz neprešiel, keďže nezískal podporu v koalícii.

Tri až päť pív

„Je to politická téma, lebo zvyšujeme poplatky a nie je to populárne. Zároveň je nesprávne nediskutovať o tom a nepovedať pravdu,“ uviedol Doležal s tým, ceny diaľničných známok sa nezvyšovali dvanásť rokov.

Známky s platnosťou na kalendárny rok a 365 dní v prípade odobrenia vládou budú drahšia o 10 eur, čo je podľa ministra dopravy zanedbateľná suma oproti všetkým nákladom na prevádzku automobilu, ako tankovanie, poistenie, servis či zimné pneumatiky.





„V Bratislave sú to možno tri pivá, na východe je to možno päť pív. Ročná diaľničná známka je dnes v cene jednej plnej nádrže auta 60 eur,“ povedal na sociálnej sieti Doležal.





Ak je podľa neho pri luxuse mať auto a prevádzkovať ho pre niekoho veľa 10 eur ročne navyše, tak si nemusí diaľničnú známku kúpiť a môže ísť na cestu prvej triedy, ktorá spoplatnená nie je. „Viem, že to znie hrozne, ale dajte si to do súvislosti s celkovými nákladmi na prevádzku auta,“ dodal Doležal.

Nevyhnutné zdražovanie známok

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo zvýšiť ceny elektronických diaľničných známok pre zvyšujúce sa náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na údržbu a opravy diaľničnej siete.





Cena známok s platnosťou na kalendárny rok a 365 dní sa má zvýšiť z 50 eur na 60 eur, v prípade 30-dňovej známky má vzrásť zo 14 eur na 17 eur a 10-dňovej z 10 eur na 12 eur.





Rezort dopravy predložil na pripomienkovanie návrh na zmenu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Nariadenie má po schválení vládou nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.





Ceny diaľničných známok sa naposledy upravovali v roku 2011 a odvtedy podľa ministerstva dopravy dĺžka siete diaľnic a rýchlostných ciest narástla približne o tretinu.





„Zároveň od roku 2011 došlo k skvalitneniu služieb motoristom zo strany NDS, výraznému nárastu indexu spotrebiteľských cien a Slovensko je jedinou krajinou regiónu strednej Európy so zavedenými časovými poplatkami za užívanie diaľničnej siete, v ktorej sa od uvedeného roku neupravovali ceny diaľničnej známky,“ uviedol rezort dopravy.

