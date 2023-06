Doležal chce pomôcť dopravcom s drahým tankovaním cez vratku spotrebnej dane na palivá (video)

Podľa ministra by sa to nedotklo plošne všetkých, ale takto by bolo možné adresne pomôcť cestným dopravcom. „A dokonca prevažne slovenským dopravcom, lebo je nízka pravdepodobnosť, že by zahraničný dopravca pretankoval na Slovensku taký objem, aby dokázal požiadať o vratku spotrebnej dane,“ uviedol Doležal.