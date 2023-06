Dokončili betlehem pri Rainerovej chate, oproti predošlým rokom je menší

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Do tristo ľudí sa v pondelok zišlo pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách, kde si prišli v rámci podujatia Trojkráľové poludnie pozrieť tohtoročný betlehem zo snehu. Starolesniansku poľanu zdobí po 21-krát. Ako pre agentúru SITA povedal jeho každoročný staviteľ, chatár a horský nosič Peter Petras, pre nedostatok snehu je tento rok menší.

„Má rozmery 3,5 krát 4 metre a výšku 3,5 metra. Betlehem sme budovali ešte do nedele, dokopy štrnásť dní. Každý deň sme nahadzovali a udupávali sneh, nechávali sme to premrznúť a až potom som začal vyrezávať klenbu,“ vysvetlil Petras, podľa ktorého bola práca na diele tento rok náročná. Komplikoval ju vietor a nie veľmi kvalitný sneh. Pri budovaní atrakcie mu pomáhal syn spolu s ďalším nosičom.

Betlehem tvoria už tradične sochy Panny Márie, Ježiška a svätého Jozefa. Ľudia sa pri ňom na Troch kráľov aj modlia, sväté omše sa tam však nekonajú. Vždy 6. januára chatár organizuje stretnutie, počas ktorého nechýbajú ani folkloristi z obce Lendak.

„Najprv som to organizoval pre svojich priateľov v komornej atmosfére, pre tých, ktorí k nám chodili počas celého roka. Nakoniec sa zvesť o tomto programe rozšírila natoľko, že v súčasnosti už ľuďom ani nemusíme dávať avízo, prídu vždy,“ poznamenal Petras.

V pondelok ho potešilo stretnutie s chlapcami, ktorí pripravili ešte prvý program pri betleheme v roku 1999. „Boli to prví betlehemci, moji žiaci. Robili v škole program a tak sa mi to zapáčilo, že som ich zavolal hore k betlehemu. Teraz pracujú v Nemecku, ale prišli sa sem pozrieť,“ dodal chatár a zároveň bývalý pedagóg.









Rainerova chata Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998 vďaka aktivitám Petra Petrasa. Odvtedy slúži verejnosti ako chata s malým občerstvením bez podávania jedál a poskytovania ubytovania.

V priestoroch najmenšej a zároveň najstaršej chaty vo Vysokých Tatrách si môžu návštevníci pozrieť malú expozíciu histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierku starého horolezeckého náradia a starých lyží. Návštevníci sa k Rainerovej chate dostanú z Hrebienka alebo od Zamkovského chaty po červenej magistrále.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.