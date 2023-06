Dokážu Slováci spoločne bojovať proti Covid-19? Optimistická bola len jedna skupina ľudí

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zodpovednosť jednotlivca pri dodržiavaní pravidiel pomôže krajine úspešne bojovať s pandémiou. Myslí si to viac ako 70 percent respondentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume „Ako sa máte, Slovensko?".

Kritika opatrení úradov

Uskutočnili ho spoločnosť Mnforce, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Na vzorke tisíc respondentov sa konal v termíne od 25.do 28. mája 2020. Agentúru SITA o tom informoval Juraj Caránek zo spoločnosti Seesame.

Prieskum tiež zisťoval, do akej miery boli respondenti ochotní načúvať kritickým hlasom voči opatreniam úradov pre pandémiu, respektíve priamo sa proti prípadným zlým rozhodnutiam ozvať.

V tejto súvislosti 22,7 percenta respondentov úplne alebo skôr súhlasilo s tým, že je užitočné počúvať hlasy kritizujúce úrady za prijímané opatrenia. Skôr alebo úplne s tým nesúhlasilo 36,9 percenta opýtaných.

Význam individuálneho dodržiavania pravidiel

Zároveň 67,1 percenta respondentov úplne alebo skôr súhlasilo s myšlienkou, že ak úrady robia zlé rozhodnutie, je povinnosťou občanov sa proti nim ozvať. K tomuto názoru sa najviac prikláňali respondenti vo veku 60 a viac rokov a tiež voliči strany Smer - sociálna demokracia.





Zo zistení zároveň vyplýva, že 76 percent respondentov úplne alebo skôr súhlasí s tvrdením, že Slováci sú schopní spoločne bojovať proti koronavírusu. Význam individuálneho dodržiavania pravidiel zdôrazňovali najmä respondenti starší ako 50 rokov a respondenti s vysokoškolským vzdelaním.

Zároveň v prípade hodnotenia schopnosti spoločnosti spolu bojovať proti pandémii boli na Slovensku najoptimistickejší respondenti nad 60 rokov. Podľa výsledkov prieskumu s oboma tvrdeniami vo vyššej miere súhlasili tí respondenti, ktorí sa domnievali, že väčšina ľudí na Slovensko sa prispôsobila pravidlám, ktoré stanovili úrady.

Spokojní s prácou vlády

S tvrdením, že karanténne opatrenia dodržiavali preto, aby chránili seba a svoju rodinu, úplne súhlasilo 66 percent opýtaných. 50,5 percenta opýtaných sa úplne stotožnilo s tvrdením, že dodržiavali opatrenia aj preto, aby chránili svoje okolie, skôr súhlasilo s týmto postojom 32,1 percenta respondentov.





Tiež respondenti, ktorí dôverovali ústrednému krízovému štábu a o niečo viac aj tí, ktorí vnímali, že pravidlá dodržiava väčšina ľudí na Slovensku.





Projekt „Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov krajiny od začiatku karanténnych opatrení v marci tohto roku. Doteraz sa rozsiahle zisťovania uskutočnili v marci, apríli a v máji.





Viac k téme: Koronavírus, prieskum





