Dokážu sa slovenské nemocnice postarať o 5-tisíc pacientov s COVID-19? Plné môžu byť už o pár týždňov (video)

V nemocniciach je takmer 900 pacientov s príznakmi koronavírusu a každý deň pribúdajú desiatky ďalších.

Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň a najzraniteľnejšie miesta slovenského zdravotníctva už nestačí „prelepiť leukoplastom“. Koľko pacientov s COVID ešte lekári zvládnu ošetriť?

Podľa stredajšej prognózy premiéra Igora Matoviča stúpnu denné prírastky nakazených už čoskoro na 3-tisíc a každý ďalší týždeň sa táto hodnota zvýši o tisíc infikovaných. Do mesiaca by podľa neho mohlo byť v nemocniciach hospitalizovaných až 5-tisíc ľudí s COVID-19.

Znamenalo by to, že sa nemocnice budú musieť pripraviť na ďalšiu fázu reprofilizácie. Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej je pre pacientov s COVID-19 vyčlenených približne 2-tisíc lôžok a ich počet sa bude zvyšovať v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Ako dodala, celkovo majú nemocnice k dispozícii 31-tisíc lôžok.

Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva z 23. júla 2020 vyplýva, že Slovensko by v prípade najhoršej epidemiologickej situácie mohlo mať pre pacientov s COVID-19 vyčlenených takmer 2-tisíc lôžok vybavených prístrojmi na podporu dýchania vrátane novonakúpených umelých ventilátorov. Podľa posledných štatistík potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu 63 pacientov.

„Momentálne slovenské nemocnice situáciu zvládajú, avšak nebezpečne sa blížia k svojej hranici,“ hodnotí situáciu analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.

Dopĺňa, že stav sa líši naprieč regiónmi. Kým napríklad obsadenosť infekčných lôžok v Bratislave je relatívne nižšia, niektoré nemocnice na severe Slovenska už majú vážny problém s preplnenosťou týchto lôžok.

„Treba tiež poznamenať, že úzkym hrdlom nebude počet lôžok, ktoré sú momentálne reprofilizované na úrovni 2-tisíc miest pre infikovaných pacientov, ale počtom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú pre pacientov k dispozícii. Tu by bolo potrebné zverejňovať čísla,“ myslí si Zachar.

Na to, ako situácia vyzerá v praxi, sme sa spýtali niekoľkých nemocníc. Viaceré z nich museli odložiť plánované operácie, reprofilizovať lôžka a presunúť nemocničný personál. Niektoré sú na hranici svojich možností, iné bojujú aj s nákazou na pracovisku.

Podľa Jany Fedákovej, komunikačnej špecialistky spoločnosti Svet zdravia, ktorá na Slovensku prevádzkuje regionálnu sieť 17 nemocníc, je personál týchto zariadení maximálne vyťažený.

„Momentálne máme v sieti nemocníc Svet zdravia vyčlenených celkovo 611 lôžok pre pacientov s koronavírusom. Rozšírenie prípadnej ďalšej kapacity COVID pracovísk môže ísť iba na úkor ďalších činností oddelení, ktoré tak budú výrazne oslabené,“ vyjadrila sa Fedáková.

V 11 nemocniciach spoločnosti AGEL je aktuálne vyčlenených pre pacientov s COVID-19 desať percent z lôžkovej kapacity. „Zatiaľ táto kapacita postačuje. Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu je na dennej báze vyhodnocovaná aktuálna situácia a v prípade potreby budú prijímané operatívne riešenia,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Martina Pavliková.

Najväčšia nemocnica na Slovensku zatiaľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, avšak obsadenosť infekčných lôžok sa blíži k polovici.

„V súčasnej situácii sme zatiaľ nepristúpili k obmedzeniu plánovaných výkonov a zdravotnú starostlivosť poskytujeme v plnom rozsahu, nie je však vylúčené, že situácia sa vyvinie tak, že budeme musieť pristúpiť aj k tomuto kroku,“ informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Fakultná nemocnica Trnava ma aktuálne obsadených viac ako 30 infekčných lôžok. „Celkovo máme vyčlenených 134 lôžok pre pacientov s COVID-19. Tieto lôžka vieme navýšiť na 200,“ uviedol Matej Martovič, referent pre vzťahy s verejnosťou.

Fakultná nemocnica Trenčín má podľa hovorkyne Martiny Holecovej 84 lôžok pre pacientov s COVID-19, daňou je však pozastavenie plánovaných operačných zákrokov a presun personálu k infekčným pacientom.

S veľkým náporom infekčných pacientov s COVID-19 bojujú najmä nemocnice na severe Slovenska. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok nedávno zriadila špeciálny pavilón pre hospitalizovaných pacientov s COVID-19.

Pre pacientov s koronavírusom má podľa hovorkyne Petry Diškovej reprofilizovaných 109 lôžok, z ktorých je zhruba polovica obsadená. Celkovo má k dispozícii 12 pľúcnych ventilácií.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila pre starostlivosť o hospitalizovaných pacientov s COVID-19 pandemický pavilón so 77 lôžkami, z ktorých 10 umožňuje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej však koronavírus spôsobuje aj personálne problémy. V priebehu jediného týždňa totiž vzrástol počet infikovaných zamestnancov nemocnice desaťnásobne. V stredu sa ich v karanténe nachádzalo 57.

Suverénne najhoršia situácia je na Orave. „Budeme robiť všetko, aby sme situáciu zvládli, pokiaľ to bude v našich silách. Situácia sa mení každú chvíľu… Koncové nemocnice už nám nepomáhajú,“ uviedol riaditeľ Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej Marian Tholt.

„Pokiaľ budú lekári aj sestry zdravé, budeme rozširovať kapacity, horná hranica ja cca 50 pacientov na kyslíkovej podpore a cca štyria na umelej pľúcnej ventilácii. Popritom musíme zvládať aj akútnych nekovidových pacientov, pretože dostupnosť v našom regióne je problematická, niektoré dediny a mestá sú od najbližšej nemocnice okrem Trstenej vzdialené aj 70 kilometrov. Okrem toho sme v regióne s najvyššou pôrodnosťou na Slovensku,“ opísal riaditeľ.

Viaceré nemocnice na Slovensku museli odložiť plánované operácie a zamerať sa len na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. Niektoré však pristúpili len k čiastočným obmedzeniam.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica má aktuálne 23 pozitívne testovaných zamestnancov a pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu čiastočne obmedzila plánované operácie.

K miernejším opatreniam zatiaľ pristúpila aj prešovská nemocnica, ktorá má obsadenú približne polovicu infekčných lôžok pre pacientov s COVID-19. Celkovo má k dispozícii 84 takýchto lôžok.

Podľa hovorkyne prešovskej nemocnice Renáty Cenkovej sa koronavírusom infikovali takmer tri percentá zdravotných sestier a zhruba 2,5 percenta lekárov.

Kapacita Nemocnice Poprad môže pacientom s COVID-19 poskytnúť maximálne 56 lôžok. Aktuálne má vyčlenených 26 lôžok, z ktorých sú takmer všetky obsadené.

„Museli sme pristúpiť k takmer úplnému zastaveniu operatívy – momentálne riešime len akútnu operatívu, onkooperatívu a pôrody. Takýmto spôsobom získavame personál z iných oddelení,“ priblížila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.

Infekčné lôžka sa zapĺňajú aj v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Takmer polovica zo 128 lôžok je už obsadená, nemocnica však dokáže reprofilzovať ďalšie.

Podľa slov hovorkyne Ladislavy Šustovej zatiaľ nemocnica situáciu zvláda, avšak plánované operácie sú pozastavené.

Univerzitná nemocnica Martin zatiaľ situáciu zvláda kapacitne aj personálne. Disponuje 83 reprofilizovanými lôžkami pre pacientov s diagnózou COVID-19. Postupne sa však zapĺňajú.

Nemocnica je ešte schopná reprofilizovať pavilón, kde sa nachádza ortopedická klinika a úrazové oddelenie. Následne by tam mohlo vzniknúť 60 štandardných lôžok pre pacientov so stredne ťažkým priebehom ochorenia.

„Najviac nás limituje personálna kapacita, pretože vyčleňovaním ďalších covid-lôžok sme nútení redukovať prevádzku na ,čistých? pracoviskách. Dôvodom je presúvanie zdravotníkov k vytvoreným lôžkam pre covid-pozitívnych pacientov. Z týchto príčin dokážeme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť maximálne 20 ventilovaným pacientom s COVID-19, a to vrátane 2 detí. Aj to až v ďalšej etape reprofilizácie. Aktuálne je náš strop 11 pacientov,“ informovala hovorkyňa Katarína Kapustová.

