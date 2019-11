Dohoda nie je brexit, vyhlásil Farage a premiérovi Johnsonovi adresoval výzvu

1.11.2019 (Webnoviny.sk) - Líder strany Brexit Nigel Farage vyzval britského premiéra Borisa Johnsona, aby upustil od jeho dohody o brexite a vybudoval s ním alianciu za odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Vyjadril sa tak pri príležitosti začiatku kampane strany Brexit pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. decembra.

Farage vyhlásil, že spojenie jeho strany a Johnsonovej Konzervatívnej strany je "jedinou cestou" vpred. Zároveň však Johnsona varoval, že ak jeho ponuku odmietne, jeho strana nasadí protikandidátov po celej Británii. Konzervatívci už skôr odmietli formálnu dohodu so stranou Brexit.

Farageovo vyhlásenie prišlo po tom, čo sa americký prezident Donald Trump vyjadril, že by sa predseda strany Brexit mal spojiť s Johnsonom a vytvoriť tak "nezastaviteľnú silu".

Dohoda "nie je brexit"

Farage odštartoval začiatok kampane tým, že odsúdil Johnsonovu dohodu, ktorá podľa neho "nie je brexit". Premiéra vyzval, aby sa namiesto tejto dohode venoval dohode o voľnom obchode s EÚ, ktorá je podobná dohode únie s Kanadou, a určil termín na jej podpísanie na 1. júla 2020.

Ak by dovtedy dohodu neuzavreli, Británia by mala opustiť úniu bez dohody a prejsť na pravidlá Svetovej obchodnej organizácie. "Považujem to za úplne rozumné. To by bol naozaj brexit," vyhlásil Farage.

Okrem iného tiež skritizoval Labouristickú stranu, ktorá chcela prerokovať dohodu a hlasovať o nej v referende, za "úplnú zradu brexitu" a vyjadril sa, že jeho strana napadne labouristické kreslá na severe Anglicka a regióne Midlands.

Náskok konzervatívcov pred labouristami

Nedávne prieskumy verejnej mienky naznačujú, že konzervatívci budú mať náskok oproti opozičným labouristom Jeremyho Corbyna.

Niektorí konzervatívci však majú obavy, že by Farageovi kandidáti mohli rozdeliť podporovateľov brexitu na dva tábory a zabrániť tak Konzervatívnej strane vyhrať vo voľbách. Ak by vyhrali labouristi, mohlo by to viesť k novému referendu o odchode z únie.

"Hlas pre Faragea riskuje, že sa Jeremy Corbyn dostane na Downing street zadnými dvierkami. Nedokončí to brexit a vytvorí to ďalší zaseknutý parlament, ktorý nefunguje," vyjadril sa pre spravodajský portál BBC zdroj z radov konzervatívcov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !