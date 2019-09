Dodnes by vládol Fico, ak by som nepoveril zrekonštruovaním vlády Pellegriniho, reaguje Kiska na Kollára

17.9.2019 (Webnoviny.sk) - Ak by som nepoveril zrekonštruovaním vlády Petra Pellegriniho, dodnes by vládol Robert Fico. Pre agentúru SITA to uviedol bývalý prezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska v reakcii na utorňajšie vyjadrenie predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára, podľa ktorého je Kiska zodpovedný za to, že táto vláda vznikla.

„Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podporila hlasovaním Veronika Remišová zo strany Za ľudí, to je jasný postoj našej strany. Všetci vedia, v akej situácii som bol pri menovaní Pellegriniho vlády.

Ako prezident som jasne po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej povedal, že buď príde k zásadnej rekonštrukcii vlády alebo k predčasným voľbám. Ak by som to nepovedal, dodnes by vládol Fico,“ objasnil Kiska.

Bývalý prezident zároveň poukázal na fakt, že ani pri rokovaniach s opozičnými stranami sa neukázala sila, ktorá by dokázala presadiť predčasné parlamentné voľby. „Ako prezident by som v žiadnom prípade nepokrivil ústavu, a preto som dal právo menovať vládu tomu, kto mi doniesol dostatočný počet podpisov poslancov. A to bol Peter Pellegrini. Nemal som síce veľké očakávania, no realita sa ukázala byť ešte horšia, ako som si vtedy myslel,“ dodal Kiska.

