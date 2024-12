Dočkajú sa Slováci diaľnice, ktorá prepojí Košice s Bratislavou? Výsledky ukáže až štúdia realizovateľnosti

Hlavná domáca diaľnica D1 ani po viac ako polstoročí výstavby stále plynule neprepojila Bratislavu a Košice.

Dokončená bude úplne až po vybudovaní aj jej najvýchodnejšej plánovanej časti od Košíc k hraniciam s Ukrajinou.

Zatiaľ čo dva meškajúce rozostavané úseky medzi Žilinou a Ružomberkom by mali byť hotové do konca budúceho roka a ďalší na severe Slovenska ešte nie je ani vysúťažený, úseky D1 cez dolný Zemplín na trase Bidovce – Michalovce – Vyšné Nemecké v dĺžke 74 kilometrov sú iba na začiatku prípravy.

Minister čaká na výsledky štúdie

Ministerstvo dopravy SR zatiaľ predpokladá výstavbu diaľnice cez dolný Zemplín so štyrmi pruhmi. Štúdia realizovateľnosti o možnostiach riešenia dopravy pozdĺž cesty prvej triedy I/19 od Bidoviec po slovensko-ukrajinskú hranicu má časový sklz.





Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil, že sa čaká na výsledky štúdie realizovateľnosti, ktorá má určiť predbežne trasovanie D1 na východe Slovenska.





„Následne budeme pokračovať v povoľovacích procesoch cez posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné rozhodnutia, stavebné povolenie,“ povedal priamo z Vyšného Nemeckého vo videu minister. Očakáva, že návrh zákona o strategických investíciách, ktorý už schválila vláda a bude o ňom rokovať parlament, by mal tieto procesy výrazne urýchliť.

Predpokladaná lehota výstavby

„Dúfame, že čím skôr dokážeme tým pádom spojiť Košice s týmto hraničným priechodom,“ dodal Ráž. Nepovedal, kedy by mala byť štúdia realizovateľnosti hotová, ani to, o koľko by sa mohla príprava výstavby D1 na Zemplíne urýchliť či z akých zdrojov by mohla byť financovaná.





Otázna je aj predpokladaná lehota výstavby, podľa doterajších odhadov by to mohlo byť pravdepodobne až po roku 2030. Vláda na výjazdovom rokovaní v Michalovciach tento týždeň zaviazala ministra dopravy zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti pre stavbu diaľnice D1 Bidovce – štátna hranica SR a Ukrajiny do 30. júna 2024.

Vplyv na životné prostredie

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má zároveň poskytnúť ministerstvu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) maximálnu súčinnosť v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie na tento projekt, a to priebežne do vydania záverečného stanoviska.





NDS uzavrela zmluvu na vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti na trase od Bidoviec po Vyšné Nemecké v júli 2022 so spoločnosťou Dopravoprojekt. Štúdia za zmluvnú cenu takmer 587-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) mala byť dodaná za päťsto dní, teda približne do konca minulého roka.

Výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov

Jej súčasťou budú výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov, návrhy dopravného modelu a trasovania variantov, ako aj komplexne posúdené varianty vzhľadom na dopravné vzťahy, inžiniersko-geologický prieskum a životné prostredie aj návrh analýzy nákladov a výnosov.





Podľa zoznamu investičných priorít v cestnej infraštruktúre, ktorý vláda schválila pre ministerstvo dopravy v septembri 2020, odhadované investičné náklady na výstavbu úsekov D1 na trase Bidovce – hranica SR a Ukrajiny so štyrmi pruhmi boli viac ako 1 miliarda eur.





Majú spracovanú technickú štúdiu, tri zo štyroch úsekov sú v zozname priorít v druhej desiatke. Úsek Dargov – Pozdišovce (cez 18 kilometrov) je na 12. mieste, Pozdišovce – Sobrance (skoro 28 kilometrov) na 13., Bidovce – Dargov (bezmála 13 kilometrov) na 15. a Sobrance – hranica SR a Ukrajiny (15,5 kilometra) na 67. mieste. Iba prvý z nich by bol návratný, keďže podľa hodnotenia mal vyššie prínosy ako náklady aj kladnú spoločenskú prioritu.

