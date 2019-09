Dôchodky Slovákov mohli byť vyššie, ale ministerstvo nepodporilo konkurenciu tretieho piliera

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) - Ministerstvo financií SR dalo ranu pre naše budúce dôchodky, tvrdí Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP).

Ustúpilo totiž od zámeru umožniť zamestnávateľom, aby mohli svojim zamestnancom prispievať na dlhodobé investičné sporenie. Išlo by tak o konkurenciu voči tretiemu dôchodkovému pilieru, teda voči dobrovoľnému dôchodkovému sporeniu, na ktoré zamestnancovi prispieva jeho zamestnávateľ.

Väčšia konkurencia, nižšie poplatky

Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval riaditeľ AOCP Róbert Kopál. "Väčšia konkurencia by znamenala nižšie poplatky a lepšie poskytované služby," povedal.

Podľa Kopála je v záujme občanov, aby štát vytvoril konkurenciu voči tretiemu penzijnému pilieru. Ako uviedol, dlhodobé investičné sporenie sa na trhu neujalo aj preto, že na tento produkt v súčasnosti nemôže zamestnancom prispievať ich zamestnávateľ.

"Dnes nie je jeden, jediný klient, ktorý by tento produkt mal," zdôraznil. Tretí penzijný pilier je pritom podľa Kopála zaujímavý pre zamestnancov práve tým, že na toto sporenie zamestnávateľ svojim zamestnancom prispieva. Dlhodobé investičné sporenie je tak podľa Kopála z tohto hľadiska diskriminované.

Na akciových trhoch sú tí najbohatší

Rezort financií mal podľa Kopála v legislatívnom pláne na tento rok vytvoriť konkurenčné prostredie pre tretí penzijný pilier, od tohto zámeru však ustúpil. Ak by mohli zamestnávatelia svojim zamestnancom prispievať aj na dlhodobé investičné sporenie, mohli by občania dosahovať vyššie zhodnotenie prostriedkov určených na budúce dôchodky, tvrdí riaditeľ AOCP.

Ako v reakcii na kritiku predstaviteľov AOCP po rokovaní vlády uviedol minister financií Ladislav Kamenický, nastavenie tzv. štvrtého dôchodkového piliera, teda dlhodobé investičné sporenie, riešili ešte jeho predchodcovia v kresle ministra financií.

"Sú tam niektoré veci plusové a niektoré veci proti. Rešpektujem analýzy, ktoré boli urobené, čo sa týka akciových trhov," povedal. Upozornil na to, že na akciových trhoch investujú tí najbohatší. "Tento trh je zatiaľ neregulovaný, je tam viacero problematických oblastí," tvrdí Kamenický.

Touto témou sa chce v budúcnosti zaoberať. "Musíme to zvážiť a musíme to zhodnotiť, či do toho ísť alebo do toho neísť," dodal šéf rezortu financií.

Najrýchlejšie starnúce populácie

Slovensko podľa Kopála patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie v celej EÚ. "Je potrebné na to reagovať čím skôr," povedal.

Upozornil na to, že zvyšovanie dôchodkového veku sa obmedzilo zavedením ústavného stropu na dôchodkový vek a zvýšenie medzigeneračnej solidarity cez vyššie dane a odvody nie je vhodným krokom. Za jediné správne riešenie považuje dlhodobú tvorbu finančných úspor, ktoré sú správne alokované.

Na dlhodobé investičné sporenie môže občan prispievať sumou do 3 000 eur ročne, pričom toto sporenie musí trvať najmenej 15 rokov. Ide o investície do verejne obchodovateľných cenných papierov. Výhodou tohto produktu je, že kapitálový zisk z tejto investície sa nezdaňuje.

Tretí dôchodkový pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom finančné prostriedky účastníkov spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Vstup do tretieho piliera je povinný len pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce.

Pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do tretieho piliera dobrovoľný. Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce.

Ostatní zamestnanci si ako sporitelia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

