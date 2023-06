Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť s prípravou návštevy pápeža Františka v Prešove, sa už môžu registrovať

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Dobrovoľníci, ktorí sa chcú podieľať na prípravách septembrovej návštevy pápeža Františka v Prešove, sa už môžu registrovať cez oficiálny internetový portál navstevapapeza.sk.

Dobrovoľník by mal mať tiež výborný zdravotný stav, ktorý mu dovolí byť dva dni v plnom nasadení. Informovali o tom vo štvrtok z oddelenia propagácie a komunikácie Prešovského samosprávneho kraja.

Rozdelenie do niekoľkých tímov

Všetci dobrovoľníci sa stretnú v Prešove už deň pred príchodom Svätého Otca, teda 13. septembra. Čaká ich školenie, prerozdelenie služieb a oboznámenie sa s pracovnou náplňou.

„Dobrovoľník môže byť ten, kto plní jemu zverené úlohy zodpovedne a do konca, a je ochotný prijať akúkoľvek potrebnú službu bez ohľadu na to, či mu to prinesie potešenie, alebo je to jeho vysnívaná úloha,“ píše sa v registračnom formulári pre dobrovoľníkov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do rôznych skupín. Medzi nimi je parkovací tím, usporiadateľský tím, teda služba pri vstupoch, sektoroch či vítanie ľudí.

Potrebujú tisíc dobrovoľníkov

Prípadne si dobrovoľník môže zvoliť možnosť „som k dispozícii pre akúkoľvek službu“. Podľa dostupných informácií potrebujú organizátori v Prešove tisíc dobrovoľníkov.

Pápež František navštívi Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem Prešova navštívi aj Bratislavu, Košice a homíliu bude slúžiť okrem Prešova aj v Šaštíne.

