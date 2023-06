Dobrá správa pre domácnosti: Mlieko dlhodobo zlacnelo

23.6.2023 (SITA.sk) - Mliečne výrobky sú dôležitou súčasťou prakticky všetkých nákupov potravín na Slovensku, ich spotreba na osobu dosahuje u nás priemerne 189 kilogramov na rok. Za posledné roky narástla asi o 20 kilogramov ročne, avšak stále sa nepribližuje k odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie – 220 kilogramov na osobu a rok. Pozitívny vývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku je potešujúci aj s ohľadom na infláciu a s tým spojené šetrenie domácností, aj na nákupe potravín.

Najväčší podiel na predaji mliečnych výrobkov na Slovensku má mlieko. Ide o základnú potravinu, ktorá sa podľa prieskumov nachádza v každom druhom nákupnom košíku rýchloobrátkového tovaru.

V čase keď mnoho domácností rieši dilemu ako najvýhodnejšie nakúpiť, prichádza Lidl, jediný ozajstný diskont s potravinami na Slovensku, s ďalšími produktami v rámci ponuky "Dlhodobo zlacnené" a znižuje cenu trvanlivého mlieka (plno i polotučného) a tiež čerstvého plnotučného mlieka vlastnej značky Pilos. Ide pritom o dlhodobú zľavu a nie teda akciovú ponuku, ktorá je spravidla platná iba zopár dní.

"V zahraničí uprednostňujú zákazníci čerstvé mlieko, na Slovensku je to naopak a až štyri pätiny predaného mlieka je trvanlivé. Vo všeobecnosti sa najviac predáva polotučné trvanlivé mlieko, ktorého podiel rastie a zákazníci siahajú najčastejšie po našej privátnej značke Pilos. Ročne sa v Lidli predá viac ako 100-tisíc ton mlieka a mliečnych výrobkov, pričom ich u nás nakupuje deväť z desiatich slovenských domácností. Preto sme sa rozhodli dlhodobo znížiť cenu našich mliek, v Lidli šetria zákazníci každým nákupom," vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Lidl nedávno, rovnako dlhodobo, znížil cenu všetkých balení čerstvých vajec predávaných pod privátnou značkou.

Lidl uprednostňuje aj v prípade dodávateľov mlieka a mliečnych výrobkov dlhodobú spoluprácu, avšak vždy hľadá aj nových dodávateľov a možnosti. Zároveň platí, že ak ponúka dodávateľ vysokú kvalitu, výhodnú cenu a disponuje dostatočnými množstvami, má možnosť ponúkať svoje výrobky aj v zahraničných Lidloch. Zo slovenských výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov sa takto otvorili zahraničné trhy napríklad pre firmy Tatranská mliekareň, AgroTami, Havran, Milsy či Agrofarma. Celkovo zaplatí Lidl slovenským dodávateľom mlieka a mliečnych výrobkov viac ako 80 miliónov eur v nákupných cenách (suma, ktorú dostanú na svoje účty) za ich výrobky.

Počas minulého roka 2022 diskont zaplatil domácim výrobcom a pestovateľom viac ako pol miliardy eur v nákupných cenách. Títo dodávatelia totiž pre Lidl zaviezli tovar v hodnote 435 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 17 %. O ďalších 83 miliónov eur sa postaral export slovenských výrobkov na pulty zahraničných Lidl predajní. Slovenskí potravinári teda od Lidlu zinkasovali takmer 520 miliónov eur.

