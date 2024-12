Dobrá dopravná infraštruktúra láka investorov, no doprava nie je len vôňa asfaltu, Hegerova vláda má jasné ciele

Dobrá dopravná infraštruktúra otvára dvere aj k atraktívnym investíciám, podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) je to rozhodujúci faktor pre mnohých investorov.

Zároveň zdôraznil, že vláda zohľadňuje aj trendy a chce, aby ľudia využívali ekologickejšie možnosti cestovania, lebo doprava nie je len vôňa asfaltu.

Pribudnú nové cyklotrasy

„Naša vláda preto prijala stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú dopravu do roku 2050, podľa ktorej by takmer všetky automobily, dodávky, autobusy a nákladné autá mali mať nulové emisie. Stanovila cieľ do roku 2050 mať takmer nulový počet úmrtí spôsobených dopravou,“ uviedol v utorok Heger na sociálnej sieti.

Premiér pripomenul, že vláda do modernizácie a rekonštrukcie železničnej dopravy investuje 134,5 mil. eur, pripravuje elektrifikáciu železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, čo je vlajkový projekt plánu obnovy v oblasti dopravy za 200 mil. eur.





„Z plánu obnovy podporí sumou 105 mil. eur výstavbu cyklotrás. Spustila modernizáciu trenčianskeho tankodrómu – panelovej cesty medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou, tzv. panelky, ktorá bola považovaná za jednu z najviac rozbitých na Slovensku,“ vymenoval aktivity svojej vlády Heger.

Menia prístup bývalých vlád

Začala sa tiež výstavba košického obchvatu na rýchlostnej ceste R2, ktorá prepojí diaľnicu D1 s R4, pričom bude aj súčasťou medzinárodného dopravného koridoru Via Carpatia.





„Nedostavané diaľnice, rozbité a neudržiavané cesty, staré vlaky, minimálne snahy zabezpečiť alternatívne formy dopravy. To bola realita, na akú sme boli zvyknutí za bývalých vlád,“ poznamenal Heger.





„My meníme tento prístup a uvedomujeme si, aká je doprava dôležitou súčasťou života občanov,“ dodal.

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















