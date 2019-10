Do železníc treba investovať, a nie sa im smiať, odkazuje premiér Pellegrini

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) – Popri modernizácii hlavnej domácej železničnej trate medzi Bratislavou a Žilinou pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu bude potrebné investovať značné finančné prostriedky aj do údržby železníc v rôznych častiach Slovenska. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) o tom informoval v pondelok po stretnutí s ministrom dopravy a výstavby Arpádom Érsekom (Most-Híd).

"Morálny dlh vo financovaní železničnej infraštruktúry, ktorý sa vlečie desaťročia, tlačíme neustále pred sebou. Ak nechceme, aby niektoré úseky do budúcna začali kolabovať, aj tu budeme musieť zintenzívniť objemy peňazí, ktoré musia do infraštruktúry ísť," upozornil predseda vlády.

Vtipy na sociálnych sieťach

V súvislosti s viacerými poruchami vlakov, rušňov či infraštruktúry v poslednom období, ktoré vyvolali vtipy na sociálnych sieťach, premiér požiadal, aby si ľudia nerobili celonárodnú srandu zo slovenských železníc. Pri takom veľkom množstve vlakových spojov vypravovaných každý deň môže podľa neho vzniknúť aj nejaká porucha.

"Po železniciach chodí obrovské množstvo nových vlakových súprav, nových vagónov, plánujú sa nákupy ďalších nových či elektrických alebo dieselových súprav, ktoré s vysokou mierou zvýšia kvalitu cestovania. Samozrejme sa môže stať aj nehoda, aj trakčné vedenie sa môže odtrhnúť," povedal Pellegrini.

Hodiny bez informácií

Železnice by na základe opatrenia ministra dopravy mali skôr zmeniť spôsob reakcie, ak sa nehoda stane, aby cestujúci nezostali bez informácií niekoľko hodín vo vlaku. "Tomu sa nevyhneme. Vlak nedávno horel aj v Nemecku a takisto sa tomu nevedeli vyhnúť," poznamenal premiér.

"Tešme sa z toho, že dochádza k výraznému nárastu cestujúcich v osobnej doprave. Som veľmi rád, že sa aj napriek veľkej kritike sa ujala bezplatná preprava pre študentov a seniorov," pokračoval Pellegrini.

Štátny osobný vlakový dopravca za takmer štyri roky od zavedenia bezplatnej prepravy vlakmi v novembri 2014 podľa predsedu vlády nedávno previezol sto miliónov cestujúcich bezplatne. "Toto opatrenie bolo dobré, naozaj si ho ľudia veľmi vážia a využívajú v plnej miere," tvrdí Pellegrini.

Najnáročnejší rezort

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek je na čele jedného z najväčších a najnáročnejších rezortov dva roky. "Je to veľký rezort a robím, čo môžem podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia, ale k tomu potrebujem finančnú podporu. Tento rok sme model vedeli nastaviť tak, aby bol efektívny, aby finančné prostriedky boli tam, kde ich podniky alebo ministerstvo potrebujú," povedal minister dopravy.

"Očakávame realokáciu finančných prostriedkov (EÚ), ktoré máme kam dať. Som rád, že sme na to pripravení. Realokácie by mali byť zúčované do roku 2023, ale keď to nezačneme, tak to nikdy nebude," uviedol Érsek.

S premiérom sa zhodli na prínose projektu Hodnota za peniaze, hoci odborné tímy Útvaru hodnoty za peniaze a ministerstva dopravy nemajú vždy rovnaký pohľad na optimálne riešenie. V prípade technických rozporov o veľkých projektoch, ktoré posudzuje aj uvedený útvar, by mohla rozhodovať vláda.

Zmeny v Slovenskej pošte

Slovenská pošta, a. s., ktorá tiež patrí do pôsobnosti rezortu dopravy, podľa premiéra v nových podmienkach musí hľadať dodatočné oblasti svojho podnikania. Ako národný operátor poskytuje služby aj v rámci centrálneho doručovania štátu.

"Slovenská pošta v tom štandardnom, tradičnom ponímaní pravdepodobne do budúcna nemôže fungovať v takomto stave. Je tam zdatný manažment, ktorý môže toto všetko zvládnuť," dodal Pellegrini.

V dôsledku zavádzania moderných technológií a presunu z fyzickej do digitálnej činnosti postupne klesá počet doručovania klasických listových zásielok. Premiér očakáva, že sa po dlhom období podarí predstaviť nový stavebný zákon, ktorý by mal uľahčiť život ľuďom napríklad pri stavbe rodinného domu či drobných stavebných úpravách. "Viem, že to nie je ľahká situácia, ale pevne verím, že sa to podarí," povedal Pellegrini.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !