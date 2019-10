Do Venezuely prišla dodávka humanitárnej pomoci od Červeného kríža, znamená tiché uznanie krízy

CARACAS 16. apríla (WebNoviny.sk) - Do Venezuely doručili prvú dodávku humanitárnej pomoci od Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Organizácia to v utorok potvrdila agentúre The Associated Press (AP) s tým, že lieky a zásoby potrebné na liečenie pacientov v núdzi dorazili do Caracasu.

Na záberoch zo sociálnych sietí možno vidieť pracovníkov v modrých vestách so znakom Červeného kríža, ako vykladajú humanitárnu pomoc z lietadla.

Červený kríž už v marci oznámil, že dostal povolenie od venezuelských úradov na doručovanie humanitárnej pomoci do tejto krízou zmietanej krajiny. Dodávka znamená tiché uznanie humanitárnej krízy vo Venezuele zo strany prezidenta Nicolása Madura, ktorý ju dlho popieral.





