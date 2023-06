Do Veľkej Británie sa preplavilo za jeden deň zhruba tisíc migrantov, podľa úradov môže ísť o rekord

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Približne tisíc migrantov sa vo štvrtok člnmi cez Lamanšský prieliv dostalo do Veľkej Británie. Ak sa tento odhad oficiálne potvrdí, bude to rekordný počet migrantov, ktorí prišli do krajiny za jediný deň. Informuje o tom portál news.sky.com.

„Počet nelegálnych migrantov, ktorých sme dnes (štvrtok) videli odísť z Francúzska, je neakceptovateľný," povedal hovorca britského ministerstva vnútra.

„Britská verejnosť toho už má dosť, keď pozoruje ľudí zomierať v Lamanšskom prielive, pričom bezohľadné kriminálne gangy profitujú z ich nešťastia. Náš nový plán imigrácie napraví tento nefunkčný systém, ktorý povzbudzuje migrantov podnikať túto nebezpečnú cestu," dodal hovorca.

Predošlý rekord počtu migrantov, ktorí cez Lamanšský prieliv prišli na britské územie, krajina zaznamenala 3. novembra. Za jediný deň to bolo 853 migrantov. Počas nebezpečnej cesty cez prieliv v uplynulých týždňoch zomreli najmenej dvaja ľudia a niekoľkí sú nezvestní.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?