Do Španielska sa cez Stredozemné more dostalo omnoho viac migrantov ako vlani, tvrdí Frontex

VIEDEŇ 14. septembra (WebNoviny.sk) - Počet migrantov, ktorí sa dostali cez Stredozemné more do Španielska, sa za prvých osem mesiacov tohto roku viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017.

Tvrdí to Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá od januára do augusta zaznamenala "okolo 29 600 nepravidelných prekročení hraníc na západnej stredomorskej ceste".



Len minulý mesiac prišlo do Španielska okolo 6 500 migrantov, čo je tiež viac ako dvojnásobok počtu z minulého roka. Väčšina migrantov pochádzala z Maroka, Guiney a Mali.

V širšom meradle však počet migrantov prechádzajúcich cez Stredozemné more oproti minulému roku poklesol o 40 percent na približne 86 500. To je dôsledkom prudkého poklesu počtu ľudí utekajúcich z Líbye do Talianska.

