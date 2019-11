Do prípravy HC Košice sa zapojili aj Nagy a legionári, chýba už len obranca Pulli

Reprezentačného útočníka Nagya na prvom tréningu tlačili korčule. "Korčuľovalo sa ťažšie, lebo všetko tlačí. Myslím si, že prvý týždeň to má každý to isté. Po tom druhom týždni to už bude dobré. Prvé tréningy sú stále veľmi ťažké a myslím si, že taký tretí či štvrtý tréning bude všetko v poriadku," cituje elitného krídelníka oficiálny web HC Košice.