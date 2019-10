Do plášťa reaktora v Mochovciach nevŕtali, jadrový dozor vedie s Rakúskom bezpečnostný dialóg

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) stále vedie s rakúskou vládou o dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce takzvaný bezpečnostný dialóg.

„Vedieme ho na vládnej, ako aj expertnej úrovni. Navyše v snahe o korektný a ústretový prístup nad rámec uvedeného dialógu poskytujeme detailné informácie aj zástupcom nevládnej organizácie GLOBAL 2000 a to písomne, ako aj počas osobného stretnutia, naposledy vo februári 2019,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová.

Musia splniť všetky požiadavky

Slovenský kontrolný orgán podľa jej slov neustále vykonáva pri dostavbe nových mochoveckých blokov “dôkladnú hĺbkovú kontrolu vo väčšom rozsahu ako je bežné“. ÚJD zopakoval, že ak nebudú splnené všetky požiadavky na jadrovú bezpečnosť a s pozitívnym výsledkom odskúšané všetky systémy elektrárne, uvádzanie do prevádzky, ktoré sa začína zavezením jadrového paliva do reaktora, nepovolí.

Napriek tomu rakúska mimovládka podľa ÚJD ďalej šíri svoje neopodstatnené tvrdenia. „Upozorňujeme, že cieľom rakúskej nevládnej organizácie je zastavenie uvádzania jadrovej elektrárne Mochovce 3,4 (EMO 3,4) do prevádzky akýmikoľvek prostriedkami, preto neváha šíriť klamlivé a zavádzajúce informácie a poplašné správy,“ zdôraznila Vachová.

Rakúska organizácia GLOBAL 2000 v ostatných dňoch v rakúskych médiách šírila na základe utajovaného zdroja informáciu, že odolnosť stien reaktora je vplyvom vŕtania znížená.

Vykonali viacero inšpekcií

„V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že žiadne vŕtanie do plášťa reaktora sa nekonalo. Kotviace prvky v súvislosti so zvyšovaním seizmickej odolnosti jadrového zariadenia boli inštalované do stavebných konštrukcií vybraných stavebných objektov EMO 3,4, okrem iného do stien hermetickej zóny, podľa vopred schváleného projektu,“ vysvetlila Vachová.





ÚJD vykonal viacero inšpekcií, kde sa zaoberal problematikou dodržiavania technologických postupov a evidencie súvisiacich s vŕtacími prácami priamo na stavenisku jadrovej elektrárne EMO 3,4.





„Na základe zistení môžeme potvrdiť, že nedošlo k oslabeniu oceľovej výstuže stien a stropov. Kvalitu vyhotovenia hermetickej obálky potvrdzuje aj úspešne vykonaná integrálna skúška pevnosti a tesnosti, pri ktorej sa pri maximálnom pretlaku meria aj priehyb vybratých stien a stropov na hranici hermetickej zóny. Ubezpečujeme, že žiadne ohrozenie obyvateľstva rádioaktívnym mrakom v prípade mimoriadne nepravdepodobného zemetrasenia tak, ako sa to snaží vykresliť GLOBAL 2000, nehrozí,“ konštatovala Vachová s tým, že ÚJD preveruje všetky podnety, vrátane anonymných.

