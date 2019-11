Do parlamentu by išlo osem strán, Kollár aj Smer-SD stúpli a SaS si mierne pohoršila

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 22,5 percenta hlasov a 40 mandátmi. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý uskutočnila od 16. do 23. januára na vzorke 1 013 respondentov formou osobného dopytovania.

V prvej trojke aj SaS a kollárovci

Druhá by skončila strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 12,3 percenta opýtaných a v Národnej rade SR by mala 22 kresiel. Tretie v poradí skončilo hnutie Sme rodina - Boris Kollár, ktorému by odovzdalo svoj hlas 10,4 percenta oslovených (19 mandátov).

Respondenti v prieskume odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?" Agentúru SITA o výsledkoch prieskumu informoval Martin Slosiarik z agentúry FOCUS.

Voliť by nešlo 12 percent opýtaných

Podľa prieskumu by vo voľbách do Národnej rady SR skončilo štvrté so ziskom 10 percent a 18 mandátmi hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Nasledujú Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (8,4 %, 15 mandátov), Slovenská národná strana (8,0 %, 14 mandátov) a Kresťanskodemokratické hnutie (7 %, 12 mandátov).

Do Národnej rady SR by sa dostala aj strana Most-Híd s podporou 5,8 percenta (10 mandátov). Voliť by nešlo 12 percent opýtaných. Na otázku, koho by volili, odpovedalo "neviem" 14,8 percenta respondentov.

Politická strana/hnutie január 2019 (%) 95 % interval spoľahlivosti, január 2019 december 2018 (%) Smer-SD 22,5 19,5 % - 25,5 % 21,7 SaS 12,3 9,9 % - 14,6 % 13,3 Smer rodina - Boris Kollár 10,4 8,2 % - 12,6 % 9,0 OĽANO - NOVA 10,0 7,8 % - 12,1 % 10,5 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 8,4 6,4 % - 10,4 % 9,2 SNS 8,0 6,0 % - 10,0 % 9,2 KDH 7,0 5,2 % - 8,9 % 6,5 MOST-HÍD 5,8 4,1 % - 7,5 % 5,2 Progresívne Slovensko 4,9 3,3 % - 6,4 % 5,1 SPOLU - Občianska demokracia 3,5 2,2 % - 4,8 % 4,1 SMK - MKP 3,4 2,1 % - 4,7 % 3,3 SZS 1,6 - 0,9 KSS 1,5 - 0,5 SDKÚ-DS 0,3 - 0,3 ŠANCA 0,1 - 0,3 SKOK - ELD 0,1 - 0,2 Priama demokracia 0,1 - 0,1 SMS 0,1 - 0,1 DS 0,0 - 0,2 MKDA-MKDSZ 0,0 - 0,2 SKS 0,0 - 0,1 VZDOR 0,0 - 0,0 iná strana 0,0 - 0,0

