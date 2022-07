Do Holandska cestujte iba v nevyhnutných prípadoch, dôrazne vyzýva tamojšia vláda

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Holandská vláda odporúča cestujúcim zo Slovenska do Holandska dodržiavať 10-dňovú domácu izoláciu a podstúpiť test na COVID-19 v prípade príznakov ochorenia.

Tamojšia vláda zároveň dôrazne vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci nej iba v nevyhnutnom prípade, a to predbežne do polovice marca 2021.

Domáca izolácia

Dodáva, že hranice zostávajú otvorené. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, domáca izolácia je dôrazne odporúčaná aj napriek preukázaniu sa negatívnym testom na COVID-19 vykonaným pred vstupom do krajiny.

Negatívne testy

„Od 15. decembra 2020 (18:00) sa od niektorých cestujúcich vyžaduje, aby po príchode do Holandska predložili negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19. Cestujúci z krajiny mimo EÚ/Schengenu, ktorá nie je na zozname EÚ bezpečných krajín, musia byť schopní sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19. Obmedzenia sa vzťahujú aj na leteckú dopravu,“ dopĺňa MZVEZ SR.

Rezort dodáva, že v súčasnosti sa uvedená požiadavka nevzťahuje na občanov EÚ/Schengenu a ich rodinných príslušníkov, ktorí cestujú alebo sa vracajú z krajín mimo EÚ/Schengenu.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

