Do finále Slovak press photo sa dostala aj Diana Černáková zo SITA, preslávila ju fotka s grimasou Fica

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Práca fotoreportérky tlačovej agentúry SITA Diany Černákovej aj tento rok zaujala porotu súťaže novinárskej fotografie Slovak press photo. Černáková sa dostala medzi finalistov 7. ročníka súťaže v kategórii Aktualita za samostatné fotografie. Medzinárodnú jury upútala dvoma fotografiami, a to Podanie demisie a Exriaditeľ televízie Markíza.

Organizátori hodnotili v desiatich kategóriách

Vlani bodovala so sériou fotografií z prostredia futbalových štadiónov „Slovenský futbal“ a obsadila s ňou druhé miesto v kategórii Príroda. Tento rok organizátori súťaže rozhodli v každej z 10 kategórií o jednom víťazovi a finalistoch za samostatné fotografie a série fotografií.

Konkrétne sa hodnotili tieto kategórie - Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografovia do 25 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a Grant Bratislavy.

Do medzinárodných súťažných kategórií sa mohli prihlasovať fotografovia a videotvorcovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Ukrajiny a Slovinska. Víťazov slávnostne vyhlásili vo štvrtok večer o 18:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenené práce možno vidieť do 30. októbra v bratislavskej kunsthalle.

Dominovali fotografie z protestov po vražde Kuciaka

Už pred štvrtkovým slávnostným vyhlásením víťazov boli známe mená dvoch laureátov, a to nositeľa Grand Prix a víťaza Grantu Bratislavy. Absolútnym víťazom súťaže sa tento rok stal fotograf Denníka N Tomáš Benedikovič. Porota mu udelila Grand Prix za fotografiu zo série Za slušné Slovensko. Grant Bratislavy tento rok zameraný na tému zelené mesto získal Ján Viazanička za projekt Čas oddychu. Víťaz grantu, ktorý prináša ročné štipendium 2 000 eur na rozvinutie projektu, predstaví jeho výsledok o rok. Cenu Mladý talent roka získal študent a fotograf na „voľnej nohe“ Robert Barca.

Celoslovenské protesty po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a ich odraz vo fotografii dominovali kategórii Aktualita. Protesty Za slušné Slovensko zachytili obaja víťazi. Tomáš Benedikovič z Denníka N na víťaznej samostatnej fotografii zo série Za slušné Slovensko, ktorá mu priniesla aj Grand Prix a Boris Németh z týždenníka .týždeň so sériou Za slušné Slovensko. Boris Németh obsadil prvú priečku aj v kategórii Reportáž so sériou Slováci medzi slumami (.týždeň).

V kategórii Každodenný život patrí prvé miesto sérii Sila detstva od voľnej fotografky Gabriely Teplickej. Medzi Portrétmi vyhrala samostatná fotografia Spomienka na Ľudmilu od Mateja Kalinu (News and Media Holding) a z portrétových sérií obsadil prvé miesto Maňo Štrauch (Trend) so sériou Politici. V kategórii Príroda a životné prostredie sa najlepšie viedlo fotografii Letisko od voľného fotografa Dominika Madaja a tiež sérii Hararské hyeny od voľného fotografa Eduarda Gensereka.

Zvíťazilo aj "Hľadanie vnútorného ticha"

Za Svet umenia a kultúry porota udelila prvé miesto fotografii Alfonsina y el mar od autorky bez stáleho angažmán Kataríny Líškovej. Zo sérií najviac zaujali Čiernobiele šaty od voľného fotografa Michala Babinčáka. V Športe za samostatnú fotografiu patrí cena Michalovi Svítkovi z TASR a jeho snímke Rozhodca a za sériu Oslava Baranov vyhral Matej Kalina z News and Media Holding. V medzinárodnej kategórii Študenti a mladí fotografovia do 25 rokov vyhral študent a voľný fotograf Michal Vasiľ so samostatnou snímkou Protest pre Jána a Martinu. So sériou Sme v tom sami bodoval voľný fotograf Robert Barca, ktorý sa zároveň stal Mladým talentom roka. Obaja mladí autori sú zo Slovenska.

V novej medzinárodnej kategórii Dlhodobý dokument uspel voľný fotograf zo Slovenska Alexander Rehorovský s fotografickým dielom Hľadanie vnútorného ticha. Medzinárodnou je aj kategória Krátke video, do ktorej sa mohli hlásiť tvorcovia krátkych aktuálnych audiovizuálnych šotov. Medzi prihlásenými sa ako prvá umiestnila Jana Hunterová z Českej republiky s audiovizuálnym dielom Cudzinci v pohybe / Strangers in Motion.

Prelomový ročník s najvyšším množstvom fotografií

Ako pre médiá na štvrtkovej tlačovej besede pred večerným vyhlásením víťazov povedala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová, „siedmy ročník bol veľmi prelomový, pretože máme najväčšie množstvo fotografií“. Prihlásilo sa 2 672 snímok v sériách a samostatných fotografiách, čo je naozaj veľké číslo, keď si zoberiete, že vo World press photo je ich 10-tisíc, podotkla Garvoldtová. Medzi súťažnými prácami dominovali fotografie venované občianskym protestom a ich politickým následkom, tiež aktuálne problémy životného prostredia. Množstvo fotografov sa zameralo na sociálne témy.

Porota konštatovala výrazne vyššiu kvalitu prihlásených prác v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to vo všetkých kategóriách. Medzi najsilnejšie patril Dlhodobý dokument, ale aj Príroda a životné prostredie či klasické žurnalistické kategórie Aktualita a Reportáž. Najpočetnejšie boli zastúpené kategórie Dlhodobý dokument a kategória Študenti a mladí fotografovia do 25 rokov. V tomto ročníku porota vyberala víťazov spomedzi finalistov jednotlivých kategórií.

Pritom každá kategória, s výnimkou kategórií Reportáž a Dlhodobý dokument, ktoré sú z ich povahy zamerané na série, má svojich víťazov medzi samostatnými fotografiami a aj sériami, čo svedčí o vysokej kvalite súťažných prác. Dve ocenené práce boli zo súťaže vyradené, nevznikli totiž v období, ktoré určuje súťaž. Týka sa to konkrétne dvoch samostatných fotografií od Zuzany Kňezekovej. Kňezeková pôvodne obsadila 1. miesto medzi samostatnými fotografiami v kategórii Každodenný život a dostala sa medzi finalistov kategórie Portrét za samostatné fotografie.

7. ročník Slovak press photo prehľad ocenených a finalistov v desiatich kategóriách a tiež troch cenách Hlavná cena Tomáš Benedikovič: Za slušné Slovensko (zo série), Denník N Grant Bratislavy Ján Viazanička: Čas oddychu, voľný fotograf Mladý talent roka Robert Barca, voľný fotograf – študent Kategórie – 1. miesto a finalisti: Aktualita: Samostatné fotografie 1. miesto: Tomáš Benedikovič: Za slušné Slovensko (zo série), Denník N Finalisti: Jana Čavojská: Ako Barcelona povedala „Sí“ (zo série), voľná fotografka Jozef Jakubčo: Za slušné Slovensko, Denník SME Diana Černáková: Podanie demisie, SITA Diana Černáková: Exriaditeľ televízie Markíza, SITA Série 1. miesto: Boris Németh: Za slušné Slovensko, .týždeň Finalisti: Ján Husár: Demokracia pod paľbou – kmene, polícia, rabovanie, voľný fotograf Matej Kalina: Zavraždená demokracia, News and Media Holding Reportáž: Série 1. miesto: Boris Németh: Slováci medzi slumami, .týždeň Finalisti: Michal Babinčák: Fashion LIVE – Slovak Fashion Week Initiative, voľný fotograf Peter Korček: Vianočné svetlo, voľný fotograf Každodenný život: Samostatné fotografie 1. miesto: Zuzana Kňezeková – vyradená zo súťaže pre porušenie pravidiel Finalisti: Roman Hanc: Star Wars v Trebišove, TASR Richard Dömös: Rozmarné leto, voľný fotograf Andrej Lojan: Ukrajinské tango, Konzervatívny denník Postoj Diana Takácsová: 65 kilometrov pobrežia, voľná fotografka Série 1. miesto: Gabriela Teplická: Sila detstva, voľná fotografka Finalisti: Boris Németh: Road Trip, .týždeň Jana Čavojská: Nevesty z Ribnova, voľná fotografka Vanda Mesiariková: Po sezóne, voľná fotografka Portrét: Samostatné fotografie 1. miesto: Matej Kalina: Spomienka na Ľudmilu, News and Media Holding Finalisti: Maňo Štrauch: Schizofrenik, Trend Zuzana Kňezeková – vyradená zo súťaže pre porušenie pravidiel Série 1. miesto: Maňo Štrauch: Politici, Trend Finalisti: Jozef Barinka: SND – Abonentka 2018, voľný fotograf Jana Grznáriková: Žena, voľná fotografka Príroda a životné prostredie Samostatné fotografie 1. miesto: Dominik Madaj: Letisko, voľný fotograf Finalisti: Aleš Tvrdý: Cesta za svetlom, voľný fotograf Tomáš Hulík: Netopier v komíne, voľný fotograf Série 1. miesto: Eduard Genserek: Hararské hyeny, voľný fotograf Finalisti: Tomáš Hulík: Štruktúry, voľný fotograf Tomáš Halász: Tváre klimatickej zmeny, MONO Lucia Bušfyová: Vitajte v raji, vizuálna umelkyňa Svet umenia a kultúry: Samostatné fotografie 1. miesto: Katarína Líšková: Alfonsina y el mar, voľná fotografka Finalisti: Tomáš Rafa: Maliarsky happening (zo série), voľný fotograf Dorota Holubová: V zákulisí Slovenskej filharmónie (zo série), voľná fotografka Martina Kriková: Most Apollo, TASR Série 1. miesto: Michal Babinčák: Čiernobiele šaty, voľný fotograf Finalisti: Radovan Dranga: Artaudia/Autopsy, voľný fotograf Jozef Barinka: Antonio Vivaldi – Arsilda, voľný fotograf Jozef Barinka: Kabaret normalizácie alebo Modlitba pre Martu, voľný fotograf Šport: Samostatné fotografie 1. miesto: Michal Svítok: Rozhodca, TASR Finalisti: Stanislav Holota: All Day Long (zo série), voľný fotograf Katarína Líšková: Zoorkhaneh (zo série), voľná fotografka Série 1. miesto: Matej Kalina: Oslava Baranov, News and Media Holding Finalisti: Martin Baumann: Balet na svahu, TASR Peter Korček: Vzpieranie, voľný fotograf Študenti a mladí fotografovia do 25 rokov (medzinárodná kategória): Samostatné fotografie 1. miesto: Michal Vasiľ: Protest pre Jána a Martinu, voľný fotograf – študent (SR) Finalisti: Katarína Sobolová: Muž s hlavou v kocke, voľná fotografka – študentka (SR) Oleksander Lykhohrai: Miznúce tiene, voľný fotograf (Ukrajina) Série 1. miesto: Robert Barca: Sme v tom sami, voľný fotograf (SR) Finalisti: Lea Kálazi: Blending in, voľná fotografka – študentka (SR) Aneta Koudelková: Nová Lehota, voľná fotografka – študentka (SR) Hoa Nguyen Thi: Manifesto, voľná fotografka – študentka (SR) Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória): 1. miesto: Alexander Rehorovský: Hľadanie vnútorného ticha, voľný fotograf (SR) Finalisti: Joanna Mrowka: Broniszow – Ďaleko od hlavného mesta, poľská fotografická agentúra FORUM (Poľsko) Ľuboš Dubovský: Súčasní slovenskí fujaristi, voľný fotograf (SR) Michal Adamski: Blízko k zemi, ďaleko od neba, voľný fotograf (Poľsko) Krátke video (medzinárodná kategória): 1. miesto: Jana Hunterová – Cudzinci v pohybe / Strangers in Motion (ČR) Finalisti: Peter Gerža / Gerhard Komora – Vodný mlyn, Malý Dunaj, Tomášikovo Alena Grom – Womb / Lono (Ukrajina) Dušan Kochol – In the Trap of an Eyelid / V pasci očného viečka (SR) Tomáš Rafa – Obyvatelia blokujú pochod ultranacionalistov centre Varšavy (SR)

