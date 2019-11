Do duálneho vzdelávania nastúpilo medziročne viac žiakov, z odborov dominuje aj strojárstvo

BRATISLAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - V novom školskom roku 2018/2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1 615 žiakov, čo je oproti minulému roku o 400 viac. Vďaka schváleniu novely zákona o odbornom vzdelávaní majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka.

Odbory chcú rozšíriť do bankovníctva a IT

"Počet žiakov ešte narastie. Projekt funguje tretí rok a momentálne sa u zamestnávateľov vzdeláva 4 000 žiakov," povedal na štvrtkovej tlačovej besede riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec s tým, že na propagáciu duálneho vzdelávania pripravujú mediálnu kampaň.

Najviac zapojených žiakov a škôl v duálnom vzdelávaní má Trenčiansky kraj, po ňom nasleduje Žilinský kraj. Z odborov dominuje strojárstvo a automobilový priemysel.

"Máme záujem rozširovať duálne vzdelávanie aj do sektorov, ktoré sú v zahraničí bežné, ale u nás nie. Už sme dohodnutí s niektorými bankami, ktoré majú záujem, aby si vychovávali budúcich zamestnancov. Pripravujeme nový študijný odbor bankový úradník. Napredujeme aj v oblasti IT technológií. Máme pripravené tri nové odbory, ktoré budú reagovať na potreby zamestnávateľov v oblasti IT," povedal Němec.

Chcú posilniť propagáciu

Do roku 2020 by malo byť do duálneho vzdelávania zapojených 12 000 žiakov. Na splnenie tohto cieľa je podľa projektového manažéra Národného programu Duálne vzdelávanie Milana Kuzmu potrebné "posilniť propagáciu, aby mali rodičia aj žiaci lepšiu predstavu o čom duálne vzdelávanie je". Ako dodal, je potrebné sa viac venovať žiakom základných škôl, lebo tam sa duálne vzdelávanie začína.

Okrem predĺženia termínu vstupu žiakov do systému duálneho vzdelávania novela zákona o odbornom vzdelávaní priniesla ešte niekoľko noviniek na zefektívnenie systému duálneho vzdelávania. Ide o zrušenie krátenia normatívu na žiakov, zníženie byrokracie či zavedenie priamych platieb.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !