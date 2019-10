Do bránky Slovenska sa pri reparáte s Nemcami postaví Košarišťan, Ramsay nabáda k častej streľbe

KAUFBEUREN 12. apríla (WebNoviny.sk) - Andrej Košarišťan bude v bránke slovenskej hokejovej reprezentácie v sobotňajšom prípravnom zápase proti Nemcom v rámci série Euro Hockey Challenge v Garmisch-Partenkirchene (20.00 h).

O zmenách v zostave rozhodnú tréneri až po rannom rozkorčuľovaní. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Ťažké zápasy rozhoduje jedna šanca

V prvom zápase v Kaufbeurene zverenci trénera Craiga Ramsayho podľahli domácim Nemcom (1:2). "Nemci si včera vypracovali množstvo šancí a my sme im to uľahčili našimi malými chybami. To musíme zlepšiť a verím, že v druhom zápase to pôjde lepšie. Ja sa cítim dobre, síce som dlhší čas nechytal, ale teraz je na tom každý rovnako, každý nehral dlhšiu dobu. Verím, že to bude dobré," povedal po piatkovom tréningu Andrej Košarišťan.

Piatkový tréning slovenských reprezentantov bol intenzívny. Tréneri na čele s Craigom Ramsaym nabádali hráčov k častejšej streľbe na bránku. "Pracujeme na tom stále, pretože v ťažkom zápase rozhodne jedna šanca. Ak ju premeníme, mužstvo ožije, súper bude pod tlakom. Aj v prvom zápase sme mali šance. Je na čase začať ich premieňať," povedal asistent trénera Ramsayho Róbert Petrovický.

Treba byť dôraznejší pred bránkou

V odvete proti Nemecku musia Slováci podľa Petrovického byť dôraznejší aj pred bránkou a zlepšiť svoje reakcie: "To je dnešný medzinárodný hokej. Potrebujeme mať hráča pred bránkou a tlačiť to tam, potrebujeme, aby to niekto zobral na seba. Ťažko znie, že niekto musí byť sebecký v danej situácii, ale pokiaľ chceš dať ten gól, tak musíš. Alebo musíme mať dvoch hráčov pred bránkou, nastreliť puk na chránič a tí dvaja ho musia nájsť a dotlačiť do siete."

Slovenskí hokejisti odohrajú pred štartom "domáceho" svetového šampionátu ešte sedem prípravných duelov. Okrem sobotného súboja s Nemeckom v Garmisch-Partenkirchene absolvujú dvojzápasy proti Rakúsku (19. 4. v Salzburgu a 20. 4. v Innsbrucku) a Česku (26. 4. v Trenčíne, 27. 4. v Nitre). V máji si zmerajú sily v Poprade s tímom Veľkej Británie (4. 5.) a prípravu uzavrú súbojom s Nórskom v Michalovciach (7. 5.).

