Dlhotrvajúci spor medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI vyvrcholil podaním žaloby

KOŠICE 2. novembra (WebNoviny.sk) - Mesto Košice v piatok podalo na košický okresný súd žalobu voči spoločnosti EEI, s.r.o. Pre agentúru SITA to potvrdil viceprimátor Martin Petruško, poverený riadením mesta.

O tom, že má mesto podať žalobu rozhodlo uznesením septembrové mestské zastupiteľstvo. Žalobu vypracoval právny referát magistrátu a jeho pracovník by mal zastupovať mesto aj v súdnom konaní.

Zmluva z roku 2012 nie je platná

Košice uzavreli v roku 2012 so spoločnosťou EEI zmluvu o prevádzkovaní verejného plateného a rezidentského parkovania v historickej časti mesta. Ďalšími dodatkami bolo rezidentské a platené parkovanie rozšírené aj o zóny v širšom centre mesta a trvanie zmluvy bolo stanovené do roku 2022.

To vyvolalo búrlivé protesty obyvateľov. Aktivisti ešte minulého roku žiadali petíciou, pod ktorú sa podpísalo približne 16 000 ľudí, aby mesto ukončilo zmluvný vzťah s EEI, pretože podľa nich zmluva z roku 2012 nie je platná.

Výhrady mali voči systému, ale aj preto, že podľa ich mienky viac peňazí vybraných za parkovanie išlo do spoločnosti EEI ako do mestskej kasy. Žiadali, aby mesto zabezpečilo parkovanie vo vlastnej réžii a aby peniaze putovali do mestskej pokladnice.

Niekoľko mesiacov trvajúci spor vrcholí

Podaním žaloby mesta voči EEI vyvrcholí niekoľko mesiacov trvajúci spor, ktorý sa doteraz nepodarilo uzavrieť dohodou o ukončení zmluvného vzťahu. Ako uviedol Petruško, podaná žaloba nie je priamo určovacia, aby súd rozhodol, že zmluva s EEI je neplatná.

„Vychádzajúc z analýzy košickej právnickej fakulty, ktorá sa problémom a jeho riešením zaoberala, ide o žalobu na plnenie a na vypratanie. V rámci tejto žaloby súd meritórne rozhodne aj o platnosti, alebo neplatnosti zmluvy,“ povedal Petruško.

Dodal, že súd rozhodne o tom, čo si mesto a EEI majú vzájomne plniť po finančnej stránke. Pokiaľ ide o vypratanie, ide o to, aby EEI vypratalo tú infraštruktúru parkovacieho systému, ktorú má v Košiciach. Pokiaľ ide o finančné plnenie a o akú sumu sa chce mesto súdiť s EEI Petruško zatiaľ nekonkretizoval s tým, že to bude ešte predmetom súdneho konania a súd môže k tejto veci nariadiť znalecké posudzovanie.

K dohode teda nedošlo

Na otázku, prečo takýto obrat, keď mesto stále hovorilo, že sa súdiť nechce a chce sa s EEI dohodnúť, Petruško uviedol, že nejde o nijaký obrat.

„Mesto má snahu sa dohodnúť, aj keď je žaloba podaná. Je vždy výhodnejšie sa dohodnúť, ako sa súdiť,“ povedal. EEI bolo ochotné odísť, ak mesto zaplatí okolo sedem miliónov eur - za zavedený systém dva milióny eur a za predčasné ukončenie kontraktu päť miliónov eur. To cez mestské zastupiteľstvo neprešlo, poslanci to odmietli. K dohode teda nedošlo.

Súd prikázal mestu dodržiavať zmluvu

Mesto nebude môcť plniť novelizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré okrem iného hovorí, že mesto prevezme systém parkovania od 1. januára 2019. Spoločnosť EEI totiž na okresný súd v Bratislave podala žalobu a ten neodkladným opatrením prikázal mestu dodržiavať zmluvu s firmou EEI.

„My sme voči tomuto neodkladnému opatreniu podali minulý týždeň odvolanie a čakáme, ako v tejto veci súd rozhodne,“ uviedol Petruško. Doplnil, že mesto má platné VZN a mestská polícia už robí opatrenia, aby parkovací systém prevzala a prevádzkovala od 1. januára.

„Ak nám bratislavský súd nevyhovie, budeme musieť počkať do meritórneho rozhodnutia súdov,“ povedal Petruško.

