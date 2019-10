Dlhá obchodná vojna by viac poškodila USA ako Čínu, tvrdia ekonómovia z Európskej centrálnej banky

FRANKFURT 26. septembra (WebNoviny.sk) - Ostrá globálna obchodná vojna by výrazne poškodila ekonomiku USA, pričom Čína by utrpela menej. Vyplýva to zo simulácie, ktorú vykonali ekonómovia Európskej centrálnej banky (ECB).

Výskumníci použili počítačové modely vyvinuté Medzinárodným menovým fondom a modely ECB. Rátali so scenárom, v ktorom by USA uvalili 10-percentné clá na všetok dovoz a všetci obchodní partneri by odpovedali rovnako.



Takýto scenár je podľa výskumníkov iba hypotetický, ale výsledkom modelovania je zmenšenie hospodárskeho rastu USA v prvom roku o 2 percentá a pokles globálneho obchodu o 3 percentá.



Z modelovania vyplynulo, že negatívne vplyvy na americkú ekonomiku by prevážili nad pozitívnymi účinkami. "Nad nižším dovozom do USA a rastom podielu amerických výrobcov na domácom trhu by prevážil menší export," konštatuje sa v správe ekonómov ECB.

Správa dodáva, že USA by dovážali menej čínskych tovarov, ale vplyv na Čínu by zmiernilo to, že by tieto tovary presmerovala na iné trhy.





