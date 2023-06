Djokovič sa pred štartom turnaja ATP v Dubaji cíti vo forme, mal však trochu problém

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny srbský tenista Novak Djokovič do tohtosezónneho súťažného diania vstúpi na turnaji ATP v Dubaji v Spojených arabských emirátoch a 33-ročný belehradský rodák sa cíti byť v dobrej forme. Uviedol na tlačovej konferencii pred štartom podujatia.

Djokovič mal dlhú prestávku

Líder mužského rebríčka od januárovej deportácie z Austrálie pred štartom prvého grandslamového turnaja sezóny Australian Open ešte nehral. Zverenec Chorváta Gorana Ivaniševiča a Slováka Mariána Vajdu bude v Dubaji bojovať už o šiesty singlový titul na tomto podujatí.

Srb po prílete zamieril na svetovú výstavu Expo 2020, ktorá hostila akciu Djokovičovej nadácie. Pred turnajom strávil aj dlhé hodiny na kurte a poctivo sa pripravoval.

"Nebolo ľahké sa po takej dlhej prestávke pripravovať. Vzal som raketu a dostal som sa do formy, teší ma, že som tu," povedal novinárom Djokovič.

Hrať bude len na niektorých turnajoch

O sklamaní, ktoré sa stalo u "protinožcov" sa vyjadrovať už veľmi nechcel. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión odmieta očkovanie, preto sa bude môcť predstavovať len na turnajoch, kde to organizátori vyžadovať nebudú.

"Bol som sklamaný, plný emócií som napokon krajinu opustil. Som ochotný znášať následky, že prídem o ďalšie veľké turnaje. Ak však bude turnaj, kde budem môcť hrať ako neočkovaný, pôjdem tam," vyhlásil päťnásobný víťaz miestneho turnaja v Dubaji.

"Tenis mi po tom všetkom, čo sa stalo, úprimne chýba. Ľudia sa tu správajú milo a priateľsky. Teším sa, že si zahráme tento turnaj a potom uvidíme, čo bude ďalej," uzavrel skúsený Srb.

Srbský tenista absolvuje prvý duel na turnaji už v pondelok proti Talianovi Lorenzovi Musettimu a v prípade postupu ho čaká víťaz zápasu medzi Rusom Karenom Kačanovom a Austrálčanom Alexom de Minaurom.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.