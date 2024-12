Digitálna spoločnosť, UI a kybernetické hrozby stavajú nové výzvy pred HR, bezpečnostných expertov aj prevádzkovateľov infraštruktúry

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) -

Nové služby a digitálne riešenia majú firmám a organizáciám pomáhať zlepšovať výsledky, bežným občanom uľahčovať každodenný život, odbúravať administratívnu byrokraciu a celkovo zlepšovať komunikáciu v spoločnosti. V týchto procesoch hrá dnes významnú úlohu umelá inteligencia.

Neľahká otázka: Ľudské zdroje pre digitálnu revolúciu

Technologická náročnosť a komplexnosť v profesionálnej rovine nesie vo vyššie spomenutých oblastiach značnú potrebu nových zručností a vedomostí, ako aj pracovníkov, ktorí nimi disponujú.

Otázkou je, ako to potom dlhodobo bude ovplyvňovať trh práce, prípadne aké ďalšie nové profesie budú na trhu potrebné. Stane sa takáto ich potreba kritickým faktorom pre moderné spoločnosti? Aj to bude jeden z tematických okruhov na Techsummite, prestížnej konferencii o technologických inováciách, ktorá sa uskutoční 29. – 30. mája 2019 v bratislavskom hoteli Grand Hotel River Park.

Inovatívne firmy už v súčasnosti pociťujú problém ľudských zdrojov. "Sme pár mesiacov po otvorení našej slovenskej pobočky a nábor ľudí ide o niečo ťažšie ako v USA. Ak som tam potreboval dvadsať kvalitných ľudí, zavolal som rekrutérom a o dva týždne som mal na stole 50 relevantných životopisov. Tu si musíme dať väčšiu námahu, a preto chodíme aj priamo na univerzity. Časť odborníkov zároveň privezieme z iných štátov," uviedol v rozhovore pre Pravdu Radoslav Danilák, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. Tento dnes už veľmi známy tvorca novej generácie čipov pre umelú inteligenciu bude o svojich poznatkoch rozprávať na konferencii Techsummit. Prípadovú štúdiu o výsledkoch vývoja firmy potom prednesie aj jeho kolega Peter Dovhun.

Start-upy a malé firmy pre kybernetickú bezpečnosť

Malé špecializované firmy a inovátori s produktívnymi nápadmi hrajú významnú úlohu v ekosystéme vývoja ochrany digitálneho priestoru. Dôležitosť tejto otázky ďalej zvýraznil nástup Priemyslu 4.0, internetu vecí a zariadení pre "smart cities" s ich novou komplexnosťou a stupňom zosieťovania. Zaujímavými hráčmi na scéne sú etickí či "sociálni" hackeri.

O komplexe týchto otázok budú diskutovať atraktívni zahraniční spíkri – Harmik Azarian, vývojár a manažér programátorského centra pre mládež v Jerevane, a Yane Frenski, technologický guru a konzultant OSN z Bulharska. Ich partnerom pri okrúhlom stole s názvom "Odvaha inovovať: Start-upy a MSP zlepšujú kybernetickú bezpečnosť a Priemysel 4.0" bude Ján Kromel, šéf technických analýz a bezpečnosti v spoločnosti Lynx.

Aké zraniteľné sú smart cities a dáta?

Otvárajú digitálne vymoženosti pre tzv. inteligentné mestá zároveň brány novým trójskym koňom? Do akej miery sú v tomto koncepte ohrozené infraštruktúra, logistika, verejná doprava, rozvody energií, dodávky vody, zdravotnícke dáta? Zvládnuť aké riešenia a znalosti je potom nevyhynuté z hľadiska úradníkov, biznisu a komunít? A aký by mal byť ich kooperačný model? To sú niektoré otázky, ktoré sa vynárajú v súvislosti s digitalizáciou a online prepájaním celých nových tried zariadení slúžiacich verejnosti.

Z hľadiska svojho pôsobenia ako topmanažéra v zdravotníckom systéme bude tieto témy na Techsummite komentovať Tadeusz Jędrzejczyk, bývalý šéf poľského Národného fondu zdravia, dnes manažér v Univerzitnom klinickom centre v Gdansku.

Iný pohľad na bezpečnosť a ochranu dát ponúkne Bendik Bryde z nórskej firmy Piql. Jeho špecializáciou je najmä uchovávanie dát a ochrana ich nosičov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by ich mohli poškodiť, napríklad aj v dôsledku sabotáže. Firma vyvinula systém fyzickej ochrany dát na nosičoch, ktorá ich pomôže uchovať rádovo aj na stovky rokov.

Techsummit ako B2B trhovisko inovácií

Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu Techsummit organizuje, zdôrazňuje okrem jej inovatívneho zamerania aj aspekt upevňovania komunity odborníkov, vývojárov, podnikateľov a ďalších relevantných hráčov. Chce tým prispieť k posilneniu úlohy Bratislavy a Slovenska v európskom a globálnom kontexte rozvoja informačných technológií – čo nie je nereálna snaha, vzhľadom aj na doterajšie pôsobenie niektorých celosvetovo úspešných firiem na nšom území. "Inovácia predstavuje motor zmien, príležitosť, je nástrojom slobody. Ak Slovensko využije svoj inovačný potenciál, získa konkurenčnú výhodu," komentoval D. Čajko.

Konferenciu s jej sprievodnými podujatiami možno podľa jej organizačného šéfa považovať za "B2B trhovisko", svojho druhu najväčšie v Strednej Európe, na ktorom si účastníci dokážu nájsť partnerov pre svoj biznis, prezentovať inovatívne nápady a prípadne ich otestovať voči odbornej komunite. Súčasťou programu bude napríklad aj prezentácia hackerských aktivít v priamom prenose v reálnom čase.

V rámci vzdelávacieho segmentu sa môžu účastníci konferencie oboznámiť s prácou strategicky zameranej medzinárodnej Tech Academy so sídlom v Bratislave. Dodávatelia a vývojári technológií pre smart cities zasa môžu vyhľadať potenciálnych partnerov medzi primátormi a ďalšími zástupcami komunálnej sféry, ktorí na Techsummite tiež nebudú chýbať.

Viac informácií na www.techsummit.sk/2019

