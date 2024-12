Diaľničné tunely čaká pravidelná jarná údržba, pripravte sa na obchádzky

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na jarnú údržbu tunelov.

V mesiacoch apríl, máj a jún zrealizujú pravidelnú jarnú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch Sitina, Horelica, Svrčinovec, Poľana, Bôrik, Branisko, Šibenik, Považský Chlmec, Žilina, Ovčiarsko a podjazdu Lučivná.

Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

NDS zároveň upozorňuje motoristov, že doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. S úplnou uzáverou tunelov je potrebné počítať v nasledovných termínoch:

Tunel Sitina





od 9. apríla od 22:00 do 10. apríla do 10:00

od 10. apríla od 22:00 do 11. apríla do 10:00

od 16. apríla od 22:00 do 17. apríla do 10:00

od 17. apríla od 22:00 do 18. apríla do 10:00

od 23. apríla od 22:00 do 24. apríla do 10:00 – iba jeden jazdný pruh

od 24. apríla od 22:00 do 25. apríla do 10:00 – iba jeden jazdný pruh





Tunel Horelica





od 16. apríla od 22:00 do 18. apríla do 22:00





Tunely Svrčinovec a Poľana





od 23. apríla od 22:00 do 25. apríla do 22:00





Tunel Bôrik





od 30. apríla od 20:00 hod. do 2. mája do 18:00 hod. – smer Žilina

od 30. apríla od 24:00 hod. do 2. mája do 18:00 hod. – smer Prešov





Tunel Branisko





od 1. mája od 00:00 do 10. mája do 18:00





Tunel Šibenik





od 24. apríla od 00:00 do 25. apríla do 16:00 – smer Žilina

od 24. apríla od 02:00 do 25. apríla do 18:00 – smer Prešov





Tunel Považský Chlmec





od 6. mája od 12:00 do 9. mája do 22:00





Tunely Žilina a Ovčiarsko





od 19. mája od 12:00 do 23. mája do 22:00





Podjazd Lučivná





od 26. júna od 08:00 do 26. júna do 18:00 – smer Žilina

od 27. júna od 08:00 do 27. júna do 18:00 – smer Prešov

