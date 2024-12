Diaľnice majú nový druh oplotenia, ktoré výrazne znižuje riziko stretu so zverov

Nový druh oplotenia na diaľniciach výrazne znižuje riziko stretu so zverou. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vymenila minulý rok na viacerých úsekoch diaľnic D2 a D1 ploty za nové typy, ktoré sú kvalitnejšie, vyššie a zasadené hlbšie do zeme.

Nebezpečné strety

Zvýšili tak bezpečnosť na miestach, kde často dochádza k nebezpečným stretom s lesnou zverou. Na úseku D2 Bratislava – Malacky sa im podarilo tieto incidenty znížiť takmer o polovicu.

Novinkou sú pachové plašiče, ktoré pomáhajú udržať zver mimo diaľničnej infraštruktúry, najmä v čase ich párenia. Informovala o tom hovorkyňa z Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Vymenené oplotenie meria 180 centimetrov a má lepšie upevnenie. Oplotenie je tým účinnejšie voči drobnej aj väčšej zveri a aj voči tým, ktorí by chceli plot podhrabať. Nové oplotenie je zaistené tromi napínacími drôtmi.

Obnovenie 10-tich km oplatenia

„V minulom roku sme obnovili približne 10 kilometrov oplotenia na úsekoch, kde existuje najvyššie riziko stretu so zverou. Ide o úseky D2 medzi hlavným mestom a Malackami a o úseky D1 v niektorých častiach stredného a východného Slovenska. V tomto roku máme na pláne vymeniť ďalších približne 8 kilometrov oplotenia,“ uviedla hovorkyňa.

NDS pripomína, že s jarným a letným obdobím prichádza aj čas párenia. Pohyb zvierat je počas ich ruje nevyspytateľný. Na úseku D4 medzi Záhorskou Bystricou a Devínskou Novou Vsou preto začali používať pachové ohradníky.

Vyhýbajú sa smradu

Fungujú tak, že pachový materiál sa aplikuje na drevené stĺpiky a na zvodidlá. Táto látka zvieratám „smrdí“, takže sa tomuto miestu vyhnú. Momentálne sú pachové ohradníky nainštalované na oboch stranách diaľnice v celkovej dĺžke sedem kilometrov.

„Počas obdobia ruje pohyb lesnej zveri nemusí zastaviť ani kvalitné oplotenie. Takisto sú miesta, kde z praktických dôvodov oplotenie osadené nie je, ako napríklad križovatky. Preto prosíme motoristov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť,“ uzavrela Žgravčáková.

